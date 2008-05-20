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۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۱:۳۰

مسابقات کونگ فو بانوان خراسان رضوی در مشهد پایان یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: نخستین دوره مسابقات بین المللی کونگ فو بانوان خراسان رضوی صبح امروز با معرفی تیمهای برتر در مشهد به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، نائب رئیس هیئت کونگ فو خراسان رضوی در حاشیه اختتامیه این مسابقات اظهار داشت: در این دوره از مسابقات 200 بانوی ورزشکار به مدت دو روز در مجموعه ورزشی عقاب مشهد با یکدیگر به رقابت پرداختند.

مولود وطن پرست افزود: این افراد در قالب 25 تیم از شهرستانهای مشهد، تربت جام، درگز، سرخس، نیشابور و قوچان با یکدیگر رقابت کردند.

وی بیان داشت: داوری این مسابقات در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان  و در بین سبکهای کونگ فوتوآ، نیوکونگ فو، کونگ فوپرتوآ، توتایما، جنگاوران، فول کنتاکت و فایتینگ برگزار شد که هشت نفر کار داوری این دوره از مسابقات را برعهده داشتند.

وطن پرست خاطرنشان کرد: سبک کونگ فوتوآ، سبک فول کنتاک و سبک فایتینگ به عنوان سبکهای برتر این مسابقات به ترتیب برسکوی اول تا سوم ایستادند.

نفرات برتر این دوره از مسابقات به مسابقات لیگ کونگ فو بانوان کشور که به صورت دوره ای و به میزبانی  کرمان از تیر برگزار می شود، راه یافتند.

کد مطلب 686484

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