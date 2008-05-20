سرپرست تیم والیبال پیکان معرفی شد / تکمیل کادر فنی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حسینی که در پایان مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه های کشور در سال 86 از کادر فنی تیم پیکان جدا شده بود، با انعقاد قراردادی کوتاه مدت مجددا سرپرستی این تیم را بر عهده گرفت.

حسینی که پیش از این نیز به عنوان سرپرست در کنار تیم پیکان بود تا زمان اتمام مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های آسیا کادر فنی خودورسازان را همراهی خواهد کرد.

بدین ترتیب کادر فنی تیم والیبال پیکان با ترکیبی متشکل از مصطفی کارخانه (سرمربی)، عباس برقی (مربی) داوود آهنگری و یوسف نعلبندی (کمک مربیان)، علیرضا سلیمی (مشاور پزشکی و بدنساز) و حسین حسینی (سرپرست) این تیم را برای شرکت در پیکارهای قهرمانی باشگاه های آسیا آماده می کند. البته عباس برقی تیم پیکان را در سفر به محل برگزاری مسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا همراهی نخواهد کرد.

این رقابت ها از 26 تیرماه درآلماتی قزاقستان آغاز شده و تا 3 مردادماه ادامه خواهد داشت. تیم پیکان نماینده کشورمان دراین مسابقات و مدافع عنوان قهرمانی همراه با نمایندگان کشورهای اندونزی، امارات، قطر وچین درگروه B قرار گرفته است.

در گروه A نیز تیم های باشگاهی کشورهای برونئی، کویت، ژاپن و قزاقستان حضوردارند.