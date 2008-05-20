نمایشگاه "نور بلور خاک" در مشهد گشایش یافت

مریم وفایی یکی از هنرمندان این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: حدود 120 اثر هنری تلفیق از فلز و شیشه با تکنیک برجسته سازی شیشه در این نمایشگاه به نمایش در آمده است.

وی ادامه داد: همچنین در این نمایشگاه 40 اثر کاردستی سفال از احسان عزیزی با تکنیک فتیله ای و ورقه ای به نمایش گذاشته شده است.

وفایی که در کارنامه هنری خود مقام اول در اولین نمایشگاه کارآفرینان غرب استان تهران را کسب کرده است، اظهار داشت: این آثار تقریبا در طول یک سال گذشته ساخته شده اند و حاصل تجربه هفت ساله ما در زمینه هنر شیشه است.

این هنرمند با اشاره به اینکه تاکنون شش نمایشگاه انفرادی و 16 نمایشگاه گروهی برگزار کرده است، اعلام کرد: هدف از برپایی این نمایشگاه، معرفی شیشه ایرانی با سبک جدید به مردم و آشنایی آنان با این رشته هنری است.

این نمایشگاه شامل آثار محمد نوری، مریم وفایی و احسان عزیزی تا ششم خرداد ماه جاری در محل نگارخانه رضوان مشهد وابسته به موسسه پژوهش های هنری آستان قدس رضوی واقع در خیابان کوهسنگی 17 برای بازدید عموم دایر است.