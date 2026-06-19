امام جمعه بوشهر: برخورد با مفاسد اقتصادی و اداری مطالبه مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبههای نماز جمعه بوشهر با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، یکی از مهمترین درسهای قیام عاشورا را ولایتمداری دانست و اظهار کرد: نظام اسلامی بر پایه ولایت شکل گرفته و پیوند قلبی، اعتقادی و عملی مردم با ولایت، رمز موفقیت و رستگاری جامعه است.
وی با بیان اینکه ولایت در اندیشه اسلامی دارای سه رکن خداوند، ولی الهی و مردم است، افزود: خداوند منشأ تشریع ولایت است، ولی الهی دارای شایستگیهای ویژه برای هدایت جامعه بوده و مردم نیز باید با اعتقاد قلبی، محبت و تبعیت عملی در مسیر ولایت حرکت کنند.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر تصریح کرد: هر زمان جامعه در مسیر ولایت حرکت کرده، شاهد پیروزی، عزت و موفقیت بوده و هرگاه از این مسیر فاصله گرفته، دچار آسیب و شکست شده است. نمونه روشن آن در تاریخ اسلام، دوران حکومت امیرالمؤمنین (ع) و همچنین واقعه عاشورا است که بسیاری از خواص و مردم از امام زمان خود فاصله گرفتند و خسارتهای بزرگی به جهان اسلام وارد شد.
لزوم تبیین عبرتهای عاشورا
وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران احیاگر فرهنگ ولایتمداری در عصر حاضر است، خاطرنشان کرد: دشمنان در کربلا تلاش کردند مسیر ولایت اهل بیت (ع) را از صحنه جامعه حذف کنند اما انقلاب اسلامی این حقیقت را دوباره زنده کرد و امروز نیز تنها حجت سیاسی مشروع در کشور، ولایت فقیه است.
آیتالله صفایی بوشهری تأکید کرد: پژوهشگران، خطیبان و مبلغان دینی باید در ایام محرم به تبیین عبرتهای عاشورا، آثار تبعیت از ولایت و پیامدهای فاصله گرفتن از آن بپردازند تا این درس بزرگ تاریخی چراغ راه امروز و آینده جامعه باشد.
وی به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب درباره توافق صورتگرفته میان مسئولان اجرایی کشور و طرف آمریکایی اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب تصریح کردند که با وجود داشتن دیدگاههای متفاوت، به دلیل تعهد رئیسجمهور و اعضای شورای عالی امنیت ملی مبنی بر حفظ حقوق ملت ایران و صیانت از جبهه مقاومت، اجازه پیشبرد این مسیر را صادر کردهاند.
معیار سلامت حرکت مسئولان، پایبندی به ولایت است
امام جمعه بوشهر افزود: رهبر انقلاب تأکید کردهاند که مسئولان متعهد شدهاند از حقوق ملت و اقتدار کشور دفاع کنند و در برابر زیادهخواهیهای طرف مقابل تسلیم نشوند. بر همین اساس، مسئولیت نتایج و روند اجرای این توافق بر عهده کسانی است که این تعهدات را پذیرفتهاند.
وی با بیان اینکه همه مسئولان در هر جایگاهی باید منویات رهبر معظم انقلاب را بهطور کامل اجرا کنند، اظهار کرد: معیار سلامت حرکت مسئولان، میزان پایبندی آنان به ولایت و اجرای فرامین رهبری است و مردم نیز با تمام وجود در کنار رهبر معظم انقلاب ایستادهاند.
آیتالله صفایی بوشهری همچنین نسبت به بدعهدیهای گذشته آمریکا هشدار داد و گفت: تجربههای پیشین نشان داده که آمریکا طرف قابل اعتمادی نیست و سابقه نقض تعهدات را در کارنامه خود دارد؛ از این رو مسئولان باید با هوشیاری کامل، از حقوق ملت ایران دفاع کنند و اجازه ندهند تجربههای تلخ گذشته تکرار شود.
وی وحدت ملی را از دیگر الزامات شرایط کنونی کشور دانست و افزود: رهبر معظم انقلاب همواره بر وحدت مردم در سایه ولایت تأکید دارند و همه جریانها و اقشار باید با حفظ انسجام و همدلی، در مسیر پیشرفت و اقتدار کشور حرکت کنند.
عدالت باید در همه سطوح جامعه جاری باشد
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با گرامیداشت هفته قوه قضائیه، یاد و خاطره شهدای این دستگاه از جمله شهیدان بهشتی، قدوسی و رئیسی را گرامی داشت و گفت: قوه قضائیه کانون تحقق عدالت اسلامی است و مردم انتظار دارند مبارزه با فساد، تبعیض و برخورد با مفسدان با جدیت بیشتری دنبال شود.
وی افزود: عدالت باید در همه سطوح جامعه جاری باشد و برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی و اداری از مطالبات جدی مردم است که دستگاه قضایی باید با قدرت آن را دنبال کند.
آیتالله صفایی بوشهری همچنین با اشاره به دهه امر به معروف و نهی از منکر، این فریضه را از مهمترین پیامهای نهضت عاشورا دانست و تصریح کرد: جامعه اسلامی برای تحقق این واجب الهی نیازمند برنامهریزی، مشارکت عمومی و اقدامات سازمانیافته است.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت فضاسازی مناسب شهرها در ایام محرم گفت: همه دستگاهها، نهادهای فرهنگی، اصناف و مردم باید در حفظ شعائر حسینی و ایجاد فضای متناسب با ایام عزاداری تلاش کنند تا جلوههای عشق و ارادت به حضرت سیدالشهدا (ع) در سراسر استان نمایان باشد.
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