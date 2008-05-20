افزایش ظرفیت تولید گاز پالایشگاه سرخون به 17 میلیون متر مکعب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران ، محمد باقربان مدیر پالایش این شرکت در خصوص طرح توسعه پالایشگاه سرخون وقشم با بیان اینکه چهار پروژه عمده برای توسعه این پالایشگاه پیش بینی شده است ، گفت: بخش عمده این طرح شامل اصلاحات پالایشگاه ها و تاسیسات جانبی شامل بالا بردن اطمینان سیستم های کنترلی در نیروگاه ، افزایش جداسازی ( لخته گیر ) و سیستم بهینه سازی مصرف انرژی بوده که با اجرای طرح های پیش بینی شده امکان افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت گاز تولیدی در پالایشگاه سرخون و قشم را فراهم می سازد.

وی ادامه داد: در بخش بالادستی دو حلقه چاه گازی حفر خواهد شد که با این طرح های توسعه ای ظرفیت پالایش گاز در سرخون از15به حدود 17 میلیون متر مکعب در روز افزایش خواهد یافت.

وی در رابطه با اینکه آیا امکان استفاده از گازهای همراه جمع آوری شده منطقه سیری در پالایشگاه گاز سرخون و قشم وجود دارد ؟ اظهار داشت : استفاده از این گازها معطوف به این پالایشگاه نمی شود بلکه بعد از تکمیل عملیات گاز رسانی در داخل جزیره قشم ،گازهای سیری خوراک مورد نیاز صنایع این جزیره را تامین می کند.

باقربان در ادامه در خصوص آخرین وضعیت پالایشگاه گاز مسجد سلیمان با اشاره به ظرفیت پالایش روزانه یک میلیون متر مکعب گاز طبیعی در آن ، بیان داشت : با وجود این ظرفیت تولید هنوز زمینه مصرف آن فراهم نشده و تعداد مصرف کنندگان این گاز صنایع و تعداد مشترک محدود هستند.

مدیر پالایش شرکت ملی گاز ایران با اشاره به این موضوع که با توجه به محدودیت اشتراک پذیری این پالایشگاه در اکثر مواقع با 20درصد ظرفیت کار می کند ، تصریح کرد : باید اشتراک پذیری گسترده تری در سطح منطقه مسجد سلیمان صورت پذیرد تا از گاز تولید شده پالایشگاه حداکثر استفاده صورت پذیرد.