احتمال تعویق 3 ماهه توزیع گازوئیل با کارت هوشمند

بیژن حاج محمد رضا در گفتگو با مهر با بیان اینکه طرح استفاده از کارت هوشمند گازوئیل در شرایط کنونی قابلیت اجرایی ندارد، اظهار داشت: در حال حاضر عملیلت نصب تجهیزات تنها در 60 درصد جایگاههای عرضه نفت گاز انجام شده است، ضمن اینکه حدود 300 هزار خودروی دیزلی نیز هنوز کارت هوشمند گازوئیل دریافت نکرده اند.

وی اجرای این طرح را از فردا( اول خرداد) غیر ممکن عنوان و تصریح کرد: در حال حاضر هیچ دستور العملی مبنی بر استفاده از کارت هوشمند گازوئیل در جایگاههای تجهیز شده به جایگاهها ابلاغ نشده است.

حاج محمد رضا با بیان اینکه ممکن است دولت سیاست استفاده آزمایشی از کارت سوخت بنزین را برای گازوئیل نیز به کار گیرد، خاطرنشان کرد: اجرای این طرح حداقل تا شهریور امکانپذیر نیست.

پیش از این نیز مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران با اعلام این که آمادگی برای توزیع گازوییل باکارت سوخت از اول خرداد وجودندارد، تاکید کرده بود : فراهم کردن تمهیدات اجرای این عملیات تا اواخر تیر ماه زمان می برد.

این در حالی است که رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با بیان اینکه زمان تعیین شده ( اول خرداد ماه) غیر قابل تغییر است گفته بود: نیازی به تمدید این زمان نیست.