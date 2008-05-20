حاشیه های تودیع پور محمدی؛ جهش لاریجانی به روی سکو / وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تودیع و معارفه وزیر کشورحاشیه هایی داشت که بخش هایی از آن به قلم خبرنگار مهر چنین است:

- با ورود خبرنگارمهر به تالار بزرگ وزارت کشورآنچه که بیش ازهمه مشهود بود کمبود جا به خصوص برای خبرنگاران و همچنین در نظر نگرفتن تعداد مشخصی از صندلی ها برای مسئولان، شخصیت های سیاسی، دولتی و شناخته شده بود که این امر پس از جابجا کردن غیر مناسب عده ای از نمایندگان مجلس با واکنش کاظم جلالی نماینده شاهرود مواجه شد و حتی او قصد ترک سالن برگزاری مراسم را داشت که با وساطت سید مهدی هاشمی سرپرست وزارت کشور به محل سالن بازگشت.

- استقبال بی نظیر استانداران، فرمانداران،کارکنان وزارت کشور، مسئولان، نمایندگان و خبرنگاران از مراسم تودیع مصطفی پورمحمدی وزیرسابق کشور باعث شده بود تا علاوه برپر شدن صندلی های تالاربزرگ وزارت کشور تعداد زیادی از حاضرین هم به صورت ایستاده مراسم سه ساعته این تودیع و معارفه را نظاره گر باشند.

- در این مراسم علی لاریجانی نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی و منتخب مردم قم در مجلس هشتم، سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی، غلامحسین محسنی اژه ای وزیر اطلاعات، پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور، غلامحسین الهام سخنگوی دولت، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس، محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی، سردار محمد رویانیان رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران، روح الله حسینیان مشاور رئیس جمهور ، کامران دانشجو استاندار تهران ، معاونان پور محمدی ، جمعی از استانداران و فرمانداران، نمایندگان مجلس و شخصیت های سیاسی و نظامی حضور داشتند.

- در ادامه این مراسم علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از انجام تغییرات در وزارت کشور، اعلام کرد: اگر چه مجلس با این تغییر مخالف بود اما به تصمیم رئیس جمهور احترام می گذاریم.

- علی لاریجانی پس از هشدار چند باره مجری این برنامه به سخنرانان برای کوتاه کردن سخنرانی ها و جلوگیری ازاتلاف وقت، برای رسیدن به محل استقرار تریبون بر روی سن، از دور زدن سن و استفاده از پله ها صرفنظر کرد و با برداشتن گامی بلند به طورمستقیم به روی سن رفت که این امر با تشویق حاضران مواجه شد، وی همچنین بلافاصله و بدون ذکر مقدمات معمول مذهبی و ادبی در سخنرانی ها ، به بیان نقطه نظرات خود پرداخت.

-عباس محتاج معاون امنیتی وزیر کشور که قرار بود به نمایندگی از کارکنان وزارت کشور به ایراد سخن پرداخته و از زحمات پورمحمدی تقدیر کند برای رعایت وقت به عنوان یکی از میزبانان وقت خود را به سایر مدعوین داد.

- آیت اللهی رئیس سازمان ثبت احوال کشور نیز همچون محتاج وقت خود را در اختیار سخنرانان دیگر قرار داد.

- یکی از نکاتی که درمراسم امروز توجه بسیاری ازحاضران درمراسم را به خود جلب کرد این بود که دردقایق آغازین سخنرانی حجت الاسلام مصطفی پور محمدی وزیر سابق کشور ، غلامحسین الهام مراسم را ترک کرد.

- آغاز و اتمام سخنرانی پور محمدی با استقبال حاضران از وی مواجه شد به طوریکه هنگام رفتن وی روی سن تمامی حاضران در سالن به احترام وزیر سابق کشور از جای خود برخاستند.

- در قسمتی از سخنرانی حجت الاسلام پورمحمدی و اعلام وی مبنی بر حل مشکلات مسکن کارکنان وزارت کشور از طریق احداث شهرک سیمرغ حاضران در سالن با کف زدن از این خبر استقبال کردند که وزیر سابق کشور خطاب به جمعیت حاضر از آنها خواست که به احترام شهادت حضرت فاطمه (س) صلواتی ختم کنند.

- سید مهدی هاشمی سرپرست وزارت کشور نیز در اواخر سخنرانی حجت الاسلام پورمحمدی دقایقی سالن مراسم را ترک کرد.

- حجت الاسلام پور محمدی وزیر کشور سخنانش را با این بیت به پایان رساند: "وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم - که در طریقت ما کافریست رنجیدن"

- پس از اتمام سخنان وزیر سابق کشور 5 نفر از فعالان حوزه تامین مسکن کارکنان وزارت کشور توسط وی مورد تقدیر قرار گرفتند و درمقابل از طرف معاونین، کارکنان بنیاد شمس تبریزی ومولانا، شورای عالی استانها ، دادستان کل کشور و استانداران به طور جداگانه الواح تقدیر، قرآن و دیوان نفیس حافظ به پاس خدمات حجت الاسلام مصطفی پور محمدی به وی اهدا شد.در این مراسم همچنین متنی از سوی کارکنان وزارت کشور برای تقدیر از خدمات پورمحمدی قرائت شد.

- علی لاریجانی پس از سخنرانی حجت الاسلام پورمحمدی و انجام تقدیر از وی این مراسم را ترک کرد.

- پس از سخنرانی پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور، سید مهدی هاشمی سرپرست وزارت کشور به سخنرانی پرداخت و با این جمله که "خداوندا مرا آن ده که آن به " سخنانش را به پایان رساند.

- پس از اتمام مراسم تودیع و معارفه وزیر کشور و هنگامی که حاضران در سالن وزارت کشور قصد ترک مراسم را داشتند دختر مصطفی پور محمدی با تقدیم دسته گلی به پدر علاوه بر تقدیر از زحمات وی باعث حلقه زدن عکاسان و خبرنگاران به دور وزیر کشور سابق شد و پایان مراسم را برای دقایقی به تعویق انداخت.

- پور محمدی بعد از مراسم در محوطه بیرونی تالار بزرگ کشور حدود نیم ساعت در حلقه خبرنگاران پاسخگوی سئوالات آنان بود .



