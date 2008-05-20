مدیر دفتر تئاتر خیابانی اداره کل هنرهای نمایشی به خبرنگار مهر گفت: قرار است سومین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی در فصل پائیز به صورت بینالمللی برگزار شود. در این راستا واحد امور بینالملل اداره کل هنرهای نمایشی در حال دعوت از گروههای حرفهای تئاتر خیابانی کشورهای مختلف است و تا به حال گروههایی از کشور لهستان اعلام آمادگی کردهاند.
کرمی یادآور شد: دو دوره گذشته جشنواره بدون حضور گروههای تهرانی برگزار میشد و فقط مختص گروههای شهرستانی بود. ولی این دوره به این خاطر که نیاز و ضرورت وجود یک جشنواره موضوعی برای تئاتر خیابانی حس میشد، 300 گروه از سراسر کشور از جمله تهران در جشنواره سوم حضور خواهند داشت.
وی افزود: با برگزاری جشنواره سوم جشنواره موضوعی تئاتر خیابانی عملا در کشور شکل میگیرد. برای میزبانی این دوره نیز چند استان اعلام آمادگی کرده بودند که بعد از بررسی و به دلیل پتانسیل بالایی که در شهر مریوان وجود دارد، این شهر میزبانی دوره سوم را نیز بر عهده گرفت.
معاون اجرایی فرهنگسرای بهمن در پایان درباره فعالیتهای فرهنگسرا در ایام فاطمیه گفت: ما در این ایام تا 18 خرداد در باشگاه خانوداگی بهمن مجالس تعزیه و نشست بانوان خانهدار برگزار خواهیم کرد. همچنین به مناسبت آزادسازی خرمشهر همایش بزرگ حماسه خرمشهر را با حضور بسیجیان تهران روز پنجشنبه دوم خرداد با مشارکت پایگاه مقاومت بسیج ابوذر برگزار میکنیم.
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