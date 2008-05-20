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۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۲:۰۵

تلویزیون ایران از بازار کن دو فیلم هندی خرید

تلویزیون ایران از بازار کن دو فیلم هندی خرید

نمایندگان تلویزیون ایران حق دوبله و پخش دو فیلم هندی "وقتی ملاقات کردیم" و "خوش آمدید" را از شرکت هندی استودیو 18 خریداری کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد شرکت هندی استودیو 18 که برای فروش محصولات بالیوودی به بازار فیلم کن آمده، علاوه بر فروش پنج فیلم خود به کشورهای لیتوانی، لتونی و استونی در منطقه بالتیک، دو فیلم هندی هم به تلویزیون ایران فروخت.

شهید کاپور در "وقتی ملاقات کردیم"

"وقتی ملاقات کردیم" یک کمدی عاشقانه محصول 2007 هند به نویسندگی و کارگردانی امتیاز علی است که شهید کاپور و کارینا کاپور در آن برای چهارمین بار در کنار هم بازی کرده‌اند. "وقتی ملاقات کردیم" از موفقترین فیلم‌های بالیوود در سال 2007 بود که علاوه بر فروش بسیار خوب، مورد استقبال منتقدان هم قرار گرفت.

"خوش آمدید" هم محصول 2007 بالیوود به نویسندگی و کارگردانی انیس بزمی است و اکشی کومار، نانا پاتکار، آنیل کاپور و ملیکا شراوات در آن بازی کرده‌اند. داستان فیلم بسیار شبیه فیلم انگلیسی "میکی چشم آبی" محصول 1999 به کارگردانی کلی مکین و بازی هیو گرانت است.

کد مطلب 686497

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