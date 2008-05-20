حمایت کامل پلوسی از رژیم صهیونیستی/ هشدار درباره اقدام نسنجیده علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عبری،"نانسی پلوسی"هشدار داد که اقدام نظامی آمریکا علیه ایران، پیامدهای بسیار وحشتناکی را برای واشنگتن در پی خواهد داشت.

وی دردیدار با برخی مقامهای صهیونیست در فلسطین اشغالی گفته است که از اقدامات سختگیرانه(غیر نظامی) علیه ایران حمایت می کند، اما نسبت به اقدام خصمانه آمریکا علیه ایران محتاط است.

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت : گرچه نباید هیچ تدبیری را برای برخورد با ایران کنار گذاشت، اما فکر می کنم اقدام سخت علیه ایران غیر از تقویت و تحکیم جایگاه رئیس جمهوری این کشور و افزایش بهای نفت، فایده دیگری نخواهد داشت.

وی با به کار بردن الفاظ ناپسند درادبیات کلامی خود افزود: تحریمها واقعاً باید مورد استفاده قرار گیرد نه تهدید و این باید به آنها قویاً بفهماند که چه تاثیراتی را داشته و آنها را متوجه کند که ادامه این رفتار چه مشکلاتی را خواهد داشت.

پلوسی دراظهارات تحریک آمیزی برای برهم زدن روابط حسنه کشورهای منطقه و ایران به تکرار اتهامات علیه کشورمان مبنی بر تلاش برای ساخت بمب اتمی پرداخت وگفت : آمریکا باید دوستی خود را با دیگران مشروط به اقدامات آنها در ممانعت از دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای بنماید!

پلوسی در اظهاراتی بی اساس ادعا کرد:"ایران باید متوقف شود برای اینکه این کشور تهدیدی برای همسایگان و منبعی مالی برای حماس و حزب الله است".