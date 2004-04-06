قدرت براي كم هزينه شدن روند اصلاحات بايد با آن هم سو شود

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" سيد محمد خاتمي رييس جمهوري با حضور در مراسم افتتاح نخستين مجمع ملي جوانان ايران در ساختمان جديد مجلس شوراي اسلامي با اشاره به نقش جوانان در جامعه و اينكه جواني يك پديده طبيعي و نشانه تداوم زندگي است، به راه و هدف انقلاب اسلامي ايران و آنچه كه امام راحل تعريف كردند، اشاره كرد و گفت: آن چه به نام اصلاحات درجامعه رواج يافت و متاسفانه از هر سو مورد سوء استفاده قرار گرفت بدون توجه به محتوا و قالب آن بوده است.



رييس جمهور با اشاره به مسائل و مشكلاتي كه در ميانه راه اصلاحات قرار گرفت، گفت: با اصلاحات چندين دسته مقابله كردند؛ يكي متعصبان داراي ذهنيات مذهبي كه متاسفانه ابزارهايي نيز در دست داشتند و با تمام قوا براي جلوگيري از پيشبرد اصلاحات كارشكني كردند. ديگراني كه اصلاحات را آمريكايي و انحراف از ارزشها خواندند و جوانان را سوسول و دانشگاهيان را منحرف خطاب كردند تا آنچه كه مردم از بخشي از آنان تحت عنوان اصلاح و دموكراسي گرفته بودند باز پس گيرند.



وي تصريح كرد: در اين راستا دسته ديگر اصلاحات را سبب طولاني شدن عمر انقلاب مي دانستند و معتقد بودند كه كار سكولاريزم با اين روند مشكل مي شود. خطاب به اين افراد بايد گفت كه در اين كشور در هيچ مقطع و زماني جمهوري سكولار برقرار نخواهد شد.



خاتمي ادامه داد: عده اي با آغاز راه اصلاحات اعلام كردند كه فتنه خاتمي آغاز شد و گفتند خاتمي و طرفدارانش با طرح اصلاح و دموكراسي حكومت را تقسيم كردند و مي خواهند خروج از حاكميت انجام دهند. يكي گفت: اصلاحات طرح و نقشه آمريكايي است كه اين باعث شد آمريكايي ها سوء استفاده كنند، ديگري گفت، اصلاحات يك دروغ و فريب براي زيبا نشان دادن چهره انقلاب و نظامي است كه ذاتا زشت است.



رييس جمهور متذكر شد كه اصلاحات اين تعاريف نيست بلكه يك جريان اصيل در جامعه است. اگر هدف از اصلاحات به دست گرفتن قدرت به هر وسيله اي بود اين اصلاحات شكست خورده بود اما اكنون مي بينيم كه اصلاحات جريان دارد.



وي تصريح كرد: اگر قدرت با اصلاحات هم سو باشد طي شدن اين روند كم هزينه تر است و زودتر به نتيجه مي رسد اما اگر چنين نشود هزينه هاي بزرگي خواهد داشت.



رييس جمهور در ادامه با ابراز نگراني از اينكه اين شيوه هاي در برخورد با اصلاحات باعث شود كه از دو طرف فلاش تغييرات در داخل حكومت به خارجي از نظام نشانه رود گفت: جامعه ما جوان است و بايد با دقت بيشتري نظام داري كنيم.



وي ادامه داد: در اين راستا قدرت طلبان و سطحي نگاران از دو سو به اصلاحات اين ملت ضربه زدند. چه آنان كه رييس جمهور را تسليم مي خواستند و چه آنان كه رييس جمهور در متن نظام را در راس اپوزسيون منتقد نظام مي خواستند؛ كه هيچ كدام عملي نشد.



رييس جمهوري يادآور شد: امروز خوشبختانه به صورت ظاهري هم كه شده مي بينيم اصلاحات نهادينه شده به طوري كه در همين انتخابات مجلس هفتم شعارهايي كه مطرح مي شد تغيير كرده بود اين كه به اين شعارها اعتقاد دارند مهم نيست بلكه حركت جامعه به سوي اصلاح، پيروزي براي ملت است.



خبرهاي ادامه سخنراني رييس جمهور در مراسم افتتاح نخستين مجمع ملي جوانان ايران متعاقبا منتشر خواهد شد.

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