بخشنامه اختصاص حداقل 10 درصد تسهیلات به بخش گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری در بخشنامه ای به استانداریهای سراسر کشور اعلام کرد: پیرو بخشنامه شماره 6190/36766 مورخ 21/1/1386 موضوع فعال سازی و تقویت زیرساختهای بخش گردشگری و صنایع دستی و نقش آن در تولید و ایجاد اشتغال و نیز ایجاد نشاط و شادابی در جامعه، بر اجرای بخشنامه یادشده در سال 1387 تاکید می شود.

براساس این بخشنامه، حداقل 10 درصد از تسهیلات ارزی و ریالی تخصیصی به استانها به بخش گردشگری و توسعه صنایع دستی در سال جاری اختصاص می یابد.

در بخشنامه شماره 6190/36766 بر نقش سازنده و موثر بخش گردشگری و صنایع دستی در تولید و اشتغال و نیز ایجاد نشاط و شادابی در جامعه و با عنایت به ضرورت ایجاد تحرک در این بخش و فعال سازی و تقویت زیر ساختهای آن تاکید شده است.

براساس همین بخشنامه، شورای برنامه ریزی و توسعه استانها موظف است حداقل 10 درصد از تسهیلات ارزی و ریالی که بر اساس تصویب نامه ها و تصمیم نامه های هیئت وزیران به استانها اختصاص یافته است، صرفا در بخش گردشگری و توسعه صنایع دستی تخصیص دهد و کارگروه های اشتغال و سرمایه گذاری استانها نیز ملزم به بررسی و ارسال این طرحها با اولویت ویژه به بانکها هستند.