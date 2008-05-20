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۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۱:۴۰

اختصاصی مهر /

بخشنامه اختصاص حداقل 10 درصد تسهیلات به بخش گردشگری

بخشنامه اختصاص حداقل 10 درصد تسهیلات به بخش گردشگری

معاون اول رئیس جمهوری در بخشنامه ای به استانداریهای سراسر کشور بر اختصاص حداقل 10 درصد از تسهیلات ارزی و ریالی تخصیصی به استانها به بخش گردشگری و توسعه صنایع دستی در سال جاری تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری در بخشنامه ای به استانداریهای سراسر کشور اعلام کرد: پیرو بخشنامه شماره 6190/36766 مورخ 21/1/1386 موضوع فعال سازی و تقویت زیرساختهای  بخش گردشگری و صنایع دستی و نقش آن در تولید و ایجاد اشتغال و نیز ایجاد نشاط و شادابی در جامعه، بر اجرای بخشنامه یادشده در سال 1387 تاکید می شود.

براساس این بخشنامه، حداقل 10 درصد از تسهیلات ارزی و ریالی تخصیصی به استانها به بخش گردشگری و توسعه صنایع دستی در سال جاری اختصاص می یابد.

در بخشنامه شماره 6190/36766 بر نقش سازنده و موثر بخش گردشگری و صنایع دستی در تولید و اشتغال و نیز ایجاد نشاط و شادابی در جامعه و با عنایت به ضرورت ایجاد تحرک در این بخش و فعال سازی و تقویت زیر ساختهای آن تاکید شده است.

براساس همین بخشنامه، شورای برنامه ریزی و توسعه استانها موظف است حداقل 10 درصد از تسهیلات ارزی و ریالی که بر اساس تصویب نامه ها و تصمیم نامه های هیئت وزیران به استانها اختصاص یافته است، صرفا در بخش گردشگری و توسعه صنایع دستی تخصیص دهد و کارگروه های اشتغال و سرمایه گذاری استانها نیز ملزم به بررسی و ارسال این طرحها با اولویت ویژه به بانکها هستند.

 

کد مطلب 686502

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