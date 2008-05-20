خشم آمریکا از تماس فرانسه با جنبش مقاومت اسلامی فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "شون مک ‌کورمک" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به تایید خبر دیدار یک دیپلمات سابق فرانسوی با رهبران حماس در غزه گفت : با وجود اینکه از جزئیات تصمیم فرانسه برای از سرگیری تماس با حماس بی ‌خبریم، اما موضع واشنگتن درباره این اقدام پاریس کاملا واضح است. ما معتقد نیستیم این ارتباطات امری حکیمانه و مناسب باشد و پیشتر نیز که دیگر کشورها با حماس در تماس بودند این نظر خود را ابراز داشتیم.

سخنگوی کاخ سفید افزود : گفتگو با حماس کمکی به پیشبرد روند صلح خاورمیانه نخواهد کرد. نظام بین ‌المللی چندین شرط برای حماس تعیین کرده که باید آنها را عملی کند، اما باید تاکید کرد موضع واشنگتن درباره تماس با حماس تغییر نکرده است.

سخنان مک کورمک در واکنش به اظهارات روز گذشته "برنار کوشنر" ایراد شد. وزیر امور خارجه فرانسه برقراری تماس با حماس را تایید کرد.



وی افزود: فرانسه تنها طرفی نیست که این کار را می کند و اگر فرانسه خواسته باشد نقشی را ایفا کند و فرستاده این کشور بتواند به غزه برود، ضروری است تا گفتگوی خود با حماس را پیگیری کند.

کوشنر درعین حال گفت : این امر به منزله روابط نیست، بلکه تماس است و ما تنها طرفی نیستم که این کار را می کند و ما همچنین مامور اجرای هرگونه مذاکره ای نیستیم.

درهمین حال، آریل میکیل سخنگوی وزارت امور خارجه رژیم اسرائیل به خبرگزاری فرانسه گفت : ما از این مسئله آگاه بوده ایم و تماسهایی در بالاترین سطح با فرانسه درباره این موضوع داشته ایم و این ضمانت را دریافت کردیم که تغییری در سیاست فرانسه در قبال حماس نیست و پاریس همچنان به شروط کمیته چهارجانبه روند صلح خاورمیانه پایبند است.