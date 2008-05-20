مراکز تامینی و تربیتی خراسان جنوبی به دوربینهای مدار بسته مجهز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمود امینی، صبح امروز در شورای اداری زندا‌نهای خراسان جنوبی اظهار داشت: راه اندازی سیستم مکانیزه شعبه ملاقات، ‌سالن ویدئو کنفرانس و کیوسک‌های اطلاع رسانی از مهمترین برنامه‌ های فصل جاری بوده که تسریع در اجرایی شدن آن ها ازسوی مسئولان ضروری است.

وی با اشاره به تشکیل کمیته کاهش آسیب رفتارهای پر خطر از اعضای شورا خواست تا در این باره اهتمام بیشتری داشته باشند.

امینی همچنین با اشاره به روند رو به رشد همکاری بین نهادهای قضایی استان برای اجرای بخشنامه اخیر ریاست قوه قضائیه مبنی بر انتقال زندانیان دارای محکومیت زیر دو سال به بند باز بدون وثیقه گفت: خوشبختانه بخش عمده ای از این افراد با موافقت مقام قضایی از مزایای این بخشنامه بهره مند شده و پرونده افراد باقیمانده نیز به سرعت در حال رسیدگی است.

مدیرکل زندانهای خراسان جنوبی با اشاره به توطئه ها و دسیسه های پیش روی نظام به بهانه های حقوق بشر، بر ضرورت اطلاع رسانی در خصوص اقدامات به عمل آمده در اصلاح و تربیت و تکریم مددجویان و ادامه این مسیر تاکید کرد.

وی تسریع در انجام امور قضایی زندانی در زندان، سهولت در دریافت خدمات بهداشتی و مددکاری، پرداخت به موقع دستمزد زندانیان مشغول به کار و تولید را از محورهای قابل توجه در رعایت حقوق شهروندی برشمرد.

امینی با اشاره به نقش برنامه های دینی از جمله نماز و ورزشهای همگانی در زندانها خاطرنشان کرد: مسئولان فرهنگی برای لحظه به لحظه زندانیان برنامه ریزی کنند و با برنامه های منسجم ، ‌مراسم معنوی و احیای فریضه نماز و آمادگی های جسمی مانع از توجه مددجو به مسائل مفسده انگیز شوند.

در این جلسه روسای زندانها و مراکز تامینی و تربیتی این استان نیز در خصوص آخرین اقدامات به عمل آمده در خصوص اجرایی شدن بخشنامه‌ های رئیس قوه قضائیه به ارائه گزارش پرداختند.