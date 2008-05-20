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۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۲:۲۱

هفت هزار جلد کتاب با مضامین دفاع مقدس درگیلان اهدا شده است

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گیلان از اهداء حدود هفت هزار جلد کتاب با عناوین دفاع مقدس از سال 85 تاکنون خبر داد.

سرهنگ رسول جلائی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: این اداره کل به مناسبتهای مختلف برای ترویج فرهنگ ایثار و پایداری این تعداد کتاب را به نهادها، سازمان ها، مراکز آموزشی و فرهنگی استان هدیه کرده است.

وی بیان داشت: به مناسبت سوم خرداد ماه جاری روز مقاومت، ایثار و پیروزی نیز یک هزار جلد کتاب دیگر با مضامین دفاع مقدس اهداء خواهد شد.

سرهنگ جلائی عنوان کرد: این تعداد کتاب با 100عنوان به دانشگاه های گیلان، پیام نور، آزاد، علوم پایه، کتابخانه حوزه هنری و کتابخانه عمومی استان اهدا می شود.

کد مطلب 686518

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