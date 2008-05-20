هفت هزار جلد کتاب با مضامین دفاع مقدس درگیلان اهدا شده است

سرهنگ رسول جلائی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: این اداره کل به مناسبتهای مختلف برای ترویج فرهنگ ایثار و پایداری این تعداد کتاب را به نهادها، سازمان ها، مراکز آموزشی و فرهنگی استان هدیه کرده است.

وی بیان داشت: به مناسبت سوم خرداد ماه جاری روز مقاومت، ایثار و پیروزی نیز یک هزار جلد کتاب دیگر با مضامین دفاع مقدس اهداء خواهد شد.

سرهنگ جلائی عنوان کرد: این تعداد کتاب با 100عنوان به دانشگاه های گیلان، پیام نور، آزاد، علوم پایه، کتابخانه حوزه هنری و کتابخانه عمومی استان اهدا می شود.