هشت طرح مخابراتی در بردسکن بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در بردسکن، رئیس مخابرات بردسکن ظهر امروز در مراسم بهره برداری از این طرح ها با اشاره به توجه دولت نهم به توسعه و گسترش ارتباطات در دورترین روستاها اظهار داشت: در شهرستان بردسکن هیچ روستای بدون تلفنی وجود ندارد.

علی حیدریان تعداد روستاهای برخوردار از تلفن را در بردسکن 105 روستا ذکر کرد و گفت: یکی دیگر از اقدامات مهم دولت در توجه به روستاها، راه اندازی آی سی تی های روستایی به عنوان پیشخوان عمومی دولت است.

وی با اشاره به اینکه تعداد آی سی تی های فعال در بردسکن 14 مورد است بیان دشات: این آمار نسبت به اردیبهشت سال گذشته رشد بیش از 400 درصدی را نشان می دهد.

رئیس مخابرات بردسکن همچنین از واگذاری 65 خط تلفن ثابت بیسیم (WLL) در روستای صالحیه بردسکن خبر داد و گفت: عملیات اجرایی واگذاری این نوع تلفن در دو روستای عبدل آباد و رحمانیه از توابع بخش شهرآباد بردسکن نیز آغاز شده و تا شهرویور ماه مردم این دو روستا از نعمت تلفن خانگی بیسیم برخوردار می شوند.

این مسئول در ادامه پروژه های افتتاح شده را شامل افتتاح پنج ای سی تی روستایی در روستاهای کاظم آباد، رکن آباد، ظاهر آباد از بخش شهرآباد و روستاهای اسلام آباد و سیر و همچنین بهره برداری از دو پروژه توسعه سوییچ مراکز شهرآباد و اسلام آباد و نیز افتتاح سایت بی تی اس بیجورد با صرف هزینه دو میلیارد ریال خبر داد.

در ادامه فرماندار بردسکن نیز در سخنانی بر مجهز نمودن ادارات شهرستان به انواع خدمات الکترونیکی و ارتباطی روز دنیا تاکید کرد.

حبیب الله مقامی افزود: امروز با پیشرفت فناوری، ارتباطات در تمامی عرصه ها حرف اول را می زند.

وی اظهار امیدواری کرد: تا پایان سال جاری تجهیزات ویدئو کنفرانس شهرستان در جهت برگزاری همایشهای علمی و بهره گیری از فرصتهای پیش رو راه اندازی شود.