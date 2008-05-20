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۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۵:۳۱

تازه ترین اظهارات البرادعی؛

مدرکی دال بر اینکه ایران دارای سلاح هسته ای است، در اختیار نداریم

مدرکی دال بر اینکه ایران دارای سلاح هسته ای است، در اختیار نداریم

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در واکنش به ادعاهای واهی غرب درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران اذعان کرد: مدرکی دال بر اینکه ایران دارای سلاح هسته ای است، در اختیار نداریم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاهرام چاپ مصر، محمد البرادعی شب گذشته در نشست منطقه ای مجمع جهانی اقتصاد در تفرجگاه شرم الشیخ در زمینه فعالیت های هسته ای ایران خاطرنشان کرد: جامعه بین المللی دلایلی مبنی بر اینکه ایران در حال حاضر دارای سلاح هسته ای است؛ در اختیار ندارد.

وی درادامه اظهاراتش در یک موضعگیری تامل برانگیز اعلام کرد: اما این پرسش مطرح می شود که آیا جامعه بین المللی در باره پایبندی ایران به خودداری از تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای در آینده اطمینان پیدا خواهد کرد یا خیر.

این اظهارات در حالی مطرح شد که احمد ابوالغیط وزیر امور خارجه مصر نیز از رفتار دوگانه جامعه بین المللی در برابر فعالیتهای هسته ای صلح آمیز ایران و زرادخانه مخوف سلاحهای هسته ای رژیم صهیونیستی انتقاد کرده است.

اجلاس منطقه ای مجمع جهانی اقتصاد از روز یکشنبه 29 اردیبهشت در تفرجگاه شرم الشیخ مصر آغاز شد و امروز به کار خود پایان می رود.

 

 

 

کد مطلب 686526

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