آغاز نهمین جشنواره رادیو / معاون صدا از سخنرانی نماینده BBC انتقاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه نهمین جشنواره رادیو صبح امروز سه‌شنبه 31 اردیبهشت با حضور دکتر حسن خجسته معاون صدا، علیرضا نوری دبیر جشنواره، مدیران شبکه‌های رادیویی و برخی معاونان صدا و سیما همچون دکتر علی عسکری، محمدحسین صوفی، محمدجعفر صافی و تقدس‌نژاد در تالار عباسی هتل عباسی برگزار شد.

نوری در این مراسم گفت: صداست که ماندگار است و ای کاش این صدا ادامه پیدا می‌کرد. این جوان دیروزی که روزی سبز بود امروز دیگر آن دلربایی را ندارد و باید پذیرفت رقبای این جعبه کوچک روز به روز بیشتر می‌شوند. رادیو در همه کشورها با تهدید کاهش مخاطب رو به روست.

دبیر جشنواره رادیو ادامه داد: اما می‌توان ادعا کرد که فناوری دیجیتال نقطه عطف رادیو و فرصتی برای خلق جدید رادیو است. رادیو نیاز به جهشی مهم دارد و مخاطب با این جهش قدم به دنیای فانتزی می‌گذارد. جهان متفاوت رادیو متفاوت می‌طلبد و گذار از آنالوگ به دیجیتال ضامن بقای رادیو است و ما باید برای رسیدن به آن تلاش کنیم.

دیوید استلی دبیر کل اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه ABU دیگر سخنران افتتاحیه بود که ضمن خرسندی از فعالیت‌های صدا و سیما ایران در سازماندهی این اجلاس گفت: برخی معتقدند در عرصه دیجیتال رادیو مرده است. اما می‌خواهم بگویم این پیش‌فرض اشتباه است. ما امروز جمع شده‌ایم تا به همه ثابت کنیم رادیو زنده است و از آینده رادیو صحبت کنیم.

وی ادامه داد: رادیو پدیده‌ای مهم است و نقشی مهم در آینده رسانه دارد و در اجلاس رادیو قرار است به موضوع‌هایی چون گذار از آنالوگ به دیجیتال، نقشی که رادیو در صلح جهانی داشته و می‌تواند داشته باشد و ... پرداخته شود. در ادامه مراسم ریچارد سمبروک رئیس گلوبال نیوز BBC گفت: خوشحالم که امروز به شهر تاریخی اصفهان، شهر هنر، علم و تفکر آمده‌ام.

سمبروک در ادامه افزود: رسانه این اختیار را می‌دهد که درباره مباحث مختلف صحبت کنیم و همین سلیقه‌های هنری انسان‌ها را به هم نزدیک می‌کند. اکنون وارد دنیای پویای رسانه‌های دیجیتال شده‌ایم. در انقلاب رسانه‌ای حرکات خوبی انجام شده و صدای رادیو اکنون با کیفیت از طریق اینترنت به سراسر جهان می‌رسد و تلویزیون‌های ماهواره‌ای مرزها را درنوردیده‌اند.

رئیس گلوبال نیوز BBC گفت: وبسایت گوگل به کاربران این اختیار را می‌دهد تا درباره مباحث مختلف اطلاعاتی کسب کنند. اکنون رسانه‌ها می‌توانند این فرصت پدیده آمده را در BBC جستجو کنند. امروز BBC در پی مخاطب‌سازی است واطلاعات و اخبار را در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد.

وی در ادامه افزود: امروز در رسانه با انبوه مخاطبان رو به رو هستیم. نسلی که وبلاگ و دانلود می‌خواهد. ایران وبلاگ‌نویس زیاد دارد و ما از طریق این وبلاگ‌نویسان پی به وضعیت ایران می‌بریم. BBC می‌خواهد آسیا را به دست آورد و قصد داریم گفتگوهای مفصلی در این باره با کشورهای آسیایی انجام دهیم. BBC با تولید و پخش برنامه‌های متنوع خبررسانی می‌کند.

حسن خجسته بعد از صحبت‌های سمبروک روی سن آمد و ضمن انتقاد شدید از سخنان وی گفت: من با این دیدگاهها مخالفم، چرا که شبکه‌هایی چون BBC با انحصار رسانه‌ای خود قدرت تفکر را از مخاطب گرفته‌اند. من با دو مقاله و ذکر اعداد و ارقام عینی فعالیت‌های BBC را نقد کرده‌ام. حتی دو خبر تحریف‌شده BBC را می‌توانم مثال بزنم. ما نباید از خود تعریف بیهوده بکنیم.

وی ادامه داد: رادیو از بین نرفته و من این جمله را با تمام احساسم می‌گویم و معتقدم دیدگاه مرگ رادیو اشتباه است. اولین چالش رادیو بعد از جنگ جهانی دوم شروع شد و رادیو با تعریف جدید خود با رسانه‌ها مقابله کرد. رادیو ایران با ارائه یک تعریف درست مخاطبانش را افزایش داده است. رادیو می‌تواند سال‌ها پایدار بماند به شرط آنکه بتوانیم آن را با محیط جدید سازگار کنیم.

نوری دبیر جشنواره رادیو بعد از پایان مراسم افتتاحیه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر ناهماهنگی رئیس گلوبال نیوز شبکه BBC با مسئولان جشنواره گفت: سمبروک مدعو ABU است و قرار بود درباره فناوری‌های نوین رادیو صحبت کند. ولی BBC و گوگل را معرفی کرد که دکتر خجسته درباره غیرواقعی بودن آزادی بیان در رسانه‌های غربی پاسخ لازم را به وی داد.