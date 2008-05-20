دستگاههای اجرایی دامغان یک میلیارد تومان به شهرداری بدهکارند

وی در آمد شهرداری دامغان از ناحیه عوارض و نوسازی را سالانه دو میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: اگر مردم عوارض را به موقع پرداخت کنند این رقم به 20 میلیارد ریال خواهد رسید که با این منابع خدمات قابل توجه و بهتری را می توان به شهروندان ارائه کرد.

رئیس شورای شهر دامغان خاطرنشان کرد: 70 درصد مردم شهر دامغان عوارض نوسازی را به شهرداری پرداخت نمی کنند.

زارع زاده گفت: به طور میانگین هر خانوار شهر دامغان به طور میانگین 700 هزار ریال به شهرداری بدهکارند و اگر عوارض نوسازی و این بدهی به موقع به شهرداری پرداخت شود خدمات بیشتری به مردم ارائه می شود.

وی بیان داشت: از جمعیت 60 هزار نفری شهر دامغان تنها 30 درصد مردم به موقع عوارض نوسازی را پرداخت می کنند.