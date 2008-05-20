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۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۲:۳۸

دستگاههای اجرایی دامغان یک میلیارد تومان به شهرداری بدهکارند

دستگاههای اجرایی دامغان یک میلیارد تومان به شهرداری بدهکارند

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهر دامغان گفت: ادارات و دستگاه های اجرایی در شهر دامغان یک میلیارد تومان عوارض نوسازی، جریمه کمیسیون ماده 100 و تخلفات ساختمانی به شهرداری دامغان بدهکارند.

رضا زارع زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان اظهار داشت: شرکتهای آب و فاضلاب، برق و مخابرات که بیشتر حفاریها را در شهر انجام می دهند، بیشترین بدهی را در شهر دارند.

وی در آمد شهرداری دامغان از ناحیه عوارض و نوسازی را سالانه دو میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: اگر مردم عوارض را به موقع پرداخت کنند این رقم به 20 میلیارد ریال خواهد رسید که با این منابع خدمات قابل توجه و بهتری را می توان به شهروندان ارائه کرد.

رئیس شورای شهر دامغان خاطرنشان کرد: 70 درصد مردم شهر دامغان عوارض نوسازی را به شهرداری پرداخت نمی کنند.

زارع زاده گفت: به طور میانگین هر خانوار شهر دامغان به طور میانگین 700 هزار ریال به شهرداری بدهکارند و اگر عوارض نوسازی و این بدهی به موقع به شهرداری پرداخت شود خدمات بیشتری به مردم ارائه می شود.

وی بیان داشت: از جمعیت 60 هزار نفری شهر دامغان تنها 30 درصد مردم به موقع عوارض نوسازی را پرداخت می کنند.
کد مطلب 686537

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