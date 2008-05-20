اعتبارات شهرستان بردسکن 30 درصد رشد داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در بردسکن، حبیب الله مقامی ظهر امروز در جلسه کمیته برنامه ریزی این شهرستان اظهار داشت: امسال هشت میلیارد و 998 میلیون ریال اعتبار به بردسکن اختصاص یافته است.

وی خاطرنشان کرد: این شهرستان در بین ادارات تربیت بدنی، بیشترین رشد اعتبارات را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان سرفصلهای اعتبارات امسال بردسکن بر بهره گیری از تمامی امکانات در جهت جذب و هزینه به موقع این اعتبارات توسط مدیران شهرستان تاکید کرد.

رئیس کمیته برنامه ریزی بردسکن در ادامه با اشاره به وجود 155 پروژه مخصوص بردسکن در سال گذشته، پیشرفت فیزیکی هفت پروژه را ضعیف اعلام کرد و از مدیران مربوطه خواست در این خصوص تلاشهای جدید تری صورت دهند.

وی همچین با انتقاد از کندی روند ساخت خوابگاه پنج کلاسه در بردسکن توسط سازمان نوسازی اظهار داشت: غرور شهرستان در این خصوص ضایع شده است.