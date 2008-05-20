"انجمن مخفی" احمد شاکری منتشر شد

احمد شاکری درباره این کتاب به خبرنگار مهر گفت: برخی رمانهای تاریخی با دستمایه قرار دادن وقایع و شخصیتهای واقعی و برای بازخوانی آنها نوشته می شوند ولی "انجمن مخفی" داستان و شخصیتهایی تخیلی دارد و در فضایی تاریخی - آخرین ماه های سلطنت احمد شاه قاجار - اتفاق می افتد.

وی ادامه داد: داستان اصلی رمان در یک حوزه علمیه در شهر تهران رخ می دهد و طی آن نقبی به خاطرات شخصیت اصلی زده می شود و از سوی دیگر وقف نامه واقف حوزه علمیه نیز بازخوانی می شود؛ وقف نامه ای که حکایت سفر واقف (یحیی مکی) به کربلا و بیانگر وقایع عاشورای حسینی است.

این رمان که دوران مشروطه و شهادت شیخ فضل الله نوری را نیز در دل روایتهای خود دارد، در مدت چهار سال توسط احمد شاکری نوشته شده است.

"انجمن مخفی" از سوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی در حدود 470 صفحه در قطع وزیری، شمارگان هزار نسخه و با بهای 3300 تومان منتشر شده است.