تشکیل جلسه شورای معاونان وزارت راه در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت راه و ترابری ، محمد رحمتی در بازدید از بندر شهید رجایی با تاکید بر توسعه این بندر ، دستورات لازم را در زمینه گسترش حمل و نقل ریلی وتوسعه خطوط راه آهن به منظور کاهش تردد جاده ای برای حمل کالا، صادر کرد.

وزیر راه و ترابری به همراه معاونین خود امروز در جلسه شورای حمل و نقل استان هرمزگان شرکت کرد و در جریان امور حمل و نقل در این استان قرار گرفت.

دراین جلسه مسئولان حمل و نقل استاد هرمزگان در شقوق مختلف به ارائه گزارش عملکرد خود پرداختند. ارائه گزارش توسعه بندر شهید رجایی در فاز یک و دو از جمله این گزارشها بود.

همچنین وزیر راه و ترابری در جلسه شورای حمل و نقل استان هرمزگان با تاکید بر استفاده از نیروهای بومی این استان خواستار انعکاس فعالیتها و عملکردهای حوزه حمل و نقل شد. رحمتی در این جلسه بر نقش روابط عمومی در تعامل درون و برون سازمانی تاکید و خواستار توجه و حمایت مسئولان از روابط عمومی ها شد.

جلسه شورای معاونان وزارت راه و ترابری امروز سه شنبه 31/2/87 با شرکت کلیه معاونان این وزارتخانه در محل اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان تشکیل شد.