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۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۲:۳۰

افزایش نرخ تاکسی ها در بندرعباس غیرقانونی است

افزایش نرخ تاکسی ها در بندرعباس غیرقانونی است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان تاکسیرانی بندرعباس گفت: هرگونه افزایش نرخ تاکسی ها در بندرعباس غیرقانونی است و شهروندان باید موارد تخلف را به تاکسیرانی اعلام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، بابک هاشمی، پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نرخ تاکسی در هیچ یک از خطوط شهری و حومه شهر بندرعباس افزایش نیافته است و مصوبه سال گذشته شورای شهر در اعلام نرخ تاکسی ها لازم الاجراست.

وی گفت: از محل اعتبارات تبصره 13 سهمیه بندی سوخت، تعداد تاکسیهای درون شهری بندرعباس به سه هزار و 427 خودرو افزایش یافته است و سهمیه سوخت مورد نظر نیز به کارت سوخت آنها واریز می شود و تاکسیرانان باید بر اساس مصوبه سال گذشته شورای شهر اقدام به جابجایی مسافر کنند و در صورت بروز هرگونه تخلف و گزارش مردمی در این خصوص با افراد خاطی برخورد جدی صورت می گیرد.

مدیرعامل تاکسیرانی بندرعباس خاطرنشان کرد: تاکنون 200 فقره پروانه رانندگان متخلف تاکسی ها باطل شده است و در صورت گزارش هرگونه بی قانونی بلافاصله پس از بررسی دقیق موضوع با راننده متخلف برخوردهای لازم صورت می گیرد.

هاشمی اظهار داشت: بر اساس اعلام اتحادیه تاکسیرانی کشوری تعداد تاکسیهای موجود در سامانه حمل و نقل درون شهری بندرعباس به استاندارد کشوری خود رسیده و در حال حاضر به ازای هر 100 شهروند یک دستگاه تاکسی در شهر بندرعباس مشغول فعالیت است که با توجه به اقلیم گرم و مطلوب شهر بندرعباس و شرایط هوایی طاقت فرسا طی ماههای گرم سال، تلاش شده با نظارت بیشتر حضور تاکسی ها در شهر کنترل و روند جابجایی مسافر تسریع شود.

وی با اشاره به توسعه بخش نرم افزاری سازمان در نصب سیستمهای کنترلی ماهواره ای و ارائه صورت حساب به مشتریان بیان داشت: خروج خودروهای بدون کولر و جایگزینی خودروهای جدید به شبکه از اولویتهای اساسی تاکسیرانی بندرعباس در ادامه کار خواهد بود که با سرعت آن را دنبال می کنیم.

کد مطلب 686546

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