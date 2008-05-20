"محافظ" در انتظار پروانه نمایش است

کاسه‌ساز در این باره به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون در انتظار گرفتن پروانه نمایش فیلم هستیم که پیش از این "سیاهی روشن است" نام داشت. طبق برنامه قصد داریم "محافظ" را تابستان اکران کنیم که فکر می‌کنم زمانی مناسب برای نمایش عمومی این فیلم باشد.

"محافظ" با بازی جمشید هاشمپور، احمد نجفی، سودابه بیضایی، چکامه چمن‌ماه، فلور نظری، فیروز قهرمانی و ... داستان زندگی یک مربی ورزش‌های رزمی است که سفری را آغاز می‌کند و این سفر موجب می‌شود چشم او به دنیایی جدید باز شود که با گذشته‌اش بسیار متفاوت است.

حسین یاری بازیگردان، هاشم عطار مدیر فیلمبرداری، محسن روزبهانی مدیر جلوه‌های ویژه میدانی، حسین روحپروری طراح صحنه و لباس، مهری شیرازی طراح گریم، محمود طائمه مدیر تولید و مسعود عجمی دستیار کارگردان در تولید این پروژه سینمایی همکاری دارند.

کاسه‌ساز درباره ساخت فیلم "چشم‌های زرد" هم گفت: فیلمنامه این فیلم را برای گرفتن پروانه ساخت به ارشاد ارائه کرده‌ایم. فصل پائیز زمان مناسب تولید فیلم است و اگر مجوز آن صادر شود، تابستان وارد مرحله پیش‌تولید خواهیم شد. "چشم‌های زرد" نیز مانند کار قبلی من در ژانر اکشن است.