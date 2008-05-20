دستگاهها باید تا یک هفته دیگر برنامه اوقات فراغت جوانان در سال جاری را ارائه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر ستاد ملی ساماندهی امور جوانان در سی امین جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان گفت: دستگاهها اعلام آمادگی کرده اند که 125 میلیارد تومان در بحث اوقات فراغت هزینه کنند و انتظار دارند به میزان 50 میلیارد تومان مورد حمایت قرار گیرند که با توجه به محدودیت های مالی سازمان ملی جوانان انتظار می رود رئیس جمهور در این امر مساعدت لازم را داشته باشد.

محمد رضا قدس تصریح کرد : برنامه ریزی جهت اوقات فراغت جوانان از آذر ماه سال گذشته آغاز شده است بنابراین امسال آمادگی کامل برای به هنگام عمل کردن در بحث اوقات فراغت را داریم و دقیقه نودی وارد عمل نشده ایم .

وی همچنین به بحث ازدواج جوانان اشاره کرد و افزود : پیش بینی می شود که امسال شاهد 900 هزار ازدواج در قشر جوان باشیم بنابراین باید از هم اکنون به دنبال فراهم نمودن زمینه های این امر باشیم.

وی تاکید کرد : در کنار توجه به بحث ازدواج، به طور حتم معضل طلاق و راهکارهای جلوگیری و کاهش این معضل نیز مورد بررسی ستاد ساماندهی ازدواج جوانان قرار خواهد گرفت.

دبیر ستاد ملی ساماندهی امور جوانان گفت : کمیته امداد(ره) 64 میلیارد ریال در ارتباط با بحث ازدواج و برنامه های در نظر گرفته شده پیش بینی کرده و درخواست حمایت 50 میلیارد تومانی را نیز مطرح کرده است .

نماینده تام الختیار کمیته امداد(ره) نیز در این جلسه به برنامه های آموزشی کمیته امداد و تاثیر آن ر روند کاهش طلاق در میان خانواده های تحت پوشش اشاره کرد و افزود : بررسی ها نشان می دهد ، طلاق در میان خانواده های کمیته امداد به زیر 1 درصد رسیده است و این امر ناشی از توجه به امر آموزش پیش ازدواج در میان زوجین است.

حمید رضا ترقی تصریح کرد : در صورتیکه کمیته امداد مشمول کمک های درخواستی نشود از طریق کمک های مردمی نسبت به اجرای برنامه ها اقدام خواهیم کرد بنابراین سعی داریم اگر کمکی نیز پرداخت نشد از برنامه های خود کم نکنیم.

همچنین حجت الاسلام حاج علی اکبری رئیس سازمان ملی جوانان نیز در این جلسه با تاکید بر توجه به بحث ازدواج جوانان گفت : بحث ازدواج جوانان در دستور کار ستاد خواهد بود و امیدواریم امسال بتوانیم تصمیمات اخذ شده را اجرایی کنیم و شاهد نتایج و برکات آن باشیم .