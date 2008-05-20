رشد 6/7 درصدی بازار تراشه های بی سیم در سال 2007

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج بررسیهای موسسه تحقیقات بازار انفورماتیک iSuppli نشان می دهد که در سال 2007 رشد تراشه های بی سیم در مقابل بازار جهانی تراشه ها افزایش داشته است و شرکت خدمات اینترنتی Qualcomm در راس این بازار قرار دارد.

فروش تراشه های بی سیم با 6/7 درصد رشد به 5/29 میلیارد دلار در سال 2007 رسیده است درحالی که رشد جهانی بازار تراشه ها 3/3 درصد بوده است.

براساس گزارش زئوس نیوز، Qualcomm رقم خود را در بازار تراشه های تلفنی از 5/16 درصد در سال 2006 به 1/19 درصد در سال 2007 افزایش داده است.

پس از Qualcomm شرکتهای " Texas Instruments " و "اس تی میکروسیستم" در رتبه های دوم و سوم این بازار ایستاده اند.

شرکت " Texas Instruments " که در سال 2006 با در اختیار داشتن 4/19 درصد از بازار تراشه های تلفنی در رتبه اول قرار داشت در سال 2007 با سلطه بر 7/16 درصد از این بازار به رتبه دوم سقوط کرد.

این درحالی است که "اس تی میکروسیستم" که سال گذشته رتبه سوم این بازار را به دست آورده است در سال 2006 در جایگاه پنجم قرار داشت.