  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۲:۱۳

رشد 6/7 درصدی بازار تراشه های بی سیم در سال 2007

رشد 6/7 درصدی بازار تراشه های بی سیم در سال 2007

نتایج تحقیقات یک موسسه تحقیقاتی بازار تراشه ها نشان می دهد که رشد بازار تراشه های بی سیم نسبت به بازار جهانی تراشه ها و پردازشگرها در سال 2007 بیشتر بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج بررسیهای موسسه تحقیقات بازار انفورماتیک iSuppli نشان می دهد که در سال 2007 رشد تراشه های بی سیم در مقابل بازار جهانی تراشه ها افزایش داشته است و شرکت خدمات اینترنتی Qualcomm در راس این بازار قرار دارد.

فروش تراشه های بی سیم با 6/7 درصد رشد به 5/29 میلیارد دلار در سال 2007 رسیده است درحالی که رشد جهانی بازار تراشه ها 3/3 درصد بوده است.

براساس گزارش زئوس نیوز، Qualcomm رقم خود را در بازار تراشه های تلفنی از 5/16 درصد در سال 2006 به 1/19 درصد در سال 2007 افزایش داده است.

پس از Qualcomm شرکتهای " Texas Instruments " و "اس تی میکروسیستم" در رتبه های دوم و سوم این بازار ایستاده اند.

شرکت " Texas Instruments " که در سال 2006 با در اختیار داشتن 4/19 درصد از بازار تراشه های تلفنی در رتبه اول قرار داشت در سال 2007 با سلطه بر 7/16 درصد از این بازار به رتبه دوم سقوط کرد.

این درحالی است که "اس تی میکروسیستم" که سال گذشته رتبه سوم این بازار را به دست آورده است در سال 2006 در جایگاه پنجم قرار داشت.

کد مطلب 686551

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها