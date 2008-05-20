نظری جویباری سرپرست تیم فوتبال استقلال شد

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال جدایی فیروز کریمی و کادر مربیان پیشین تیم فوتبال استقلال تهران از این تیم، اصغر حاجیلو نیز از سمت سرپرستی آبی پوشان انصراف داد تا نیمکت استقلال در آستانه جام حذفی شکلی تازه به خود گیرد.

پس از روی کار آمدن امیرقلعه نویی، محمود فکری، امید طیری، حمیدبابازاده و مجید صالح به عنوان اعضا کادر فنی جدید استقلال وی را همراهی خواهند کرد. رضا رجبی، جواد زرینچه و رضا حسن زاده نیز به عنوان تیم آنالیز و فنی گروه مربیان استقلال را همراه خواهند بود.

در این بین مسئولیت سرپرستی تیم فوتبال استقلال به علی نظری جویباری واگذار خواهد شد که به احتمال زیاد تحت عنوان قائم مقام باشگاه نیز در کنار مدیرعامل باشگاه خواهد بود.

وی که در زمان کنار گذاشتن استقلال از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا با تاکید سازمان تربیت بدنی از این تیم کنار گذاشته شده بود، قرار نبود در کادر سرپرستی تیم فوتبال استقلال جایی داشته باشد اما بنابه درخواست قلعه نویی به این سمت منصوب شد .