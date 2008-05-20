ایجاد مدیریت واحد ورزش شهری ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر ، رئیس کمیته ملی المپیک افزود: امروزه در کشورهای موفق وتوسعه یافته ، شهرداری ها مسئول ارائه خدمات به شهروندان در تمام زمینه ها می باشند که ورزش نیز از این قاعده مستثنی نیست.

قراخانلو با اشاره به لزوم اجرایی شدن طرح جامع ورزش کشور اذعان داشت: یکی از بهترین قالب ها برای حضور مردم درعرصه ورزش همگانی، شهرداری ها هستند که این مهم در طرح جامع ورزش کشور نیز پیش بینی شده است. از آنجا که محله محوری مبنای سیاست های تدوین شده در شهرداری ها خواهند بود، لذا با ورود این نهادها در ورزش همگانی می توان به نهادینه شدن ورزش در محلات امیدوار بود.

وی تاکید کرد: کاستن سهم دولت در امور اجرایی و سپردن کارها به مردم و واگذاری مدیریت به شهرداریها، به ویژه کلانشهرها، قطعا به پیشبرد امور ورزش در بخش همگانی می انجامد و البته علاوه بر حفظ و ارتقای سلامت جسم و روح شهروندان که اصلی ترین ماموریت در این حوزه قلمداد می شود، شناسایی استعدادهای ورزشی و ظهور قهرمانان ملی از دیگر دستاوردهای این بخش تلقی خواهد شد، لذا باید با دقت و تامل بیشتری به آن بنگریم.