کوره های "هوفمان" بیرجند در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی ظهر امروز در بازدید از کوره های هوفمان بیرجند، افزود: این کوره ها دارای خانه هایی هستند که خشتهای خام را به صورت عمودی در داخل آن می چیدند و در اطراف کوره فضاهای ورودی با قوس های هلالی به چشم می خورد که فاصله بین هر دو فضای ورودی را در اصطلاح یک خانه می گویند.

حسین عباس زاده خاطرنشان کرد: در هر خانه حدود 12 روزنه وجود دارد که این روزنه ها در سقف کوره تعبیه شده و محل ریختن سوخت به داخل کوره است.

وی یادآور شد: سوختی که از سوراخهای بالای کوره ریخته می شود، مخلوطی از کود حیوانی، زغال و نفت سیاه است که به صورت ملاتی سیاه رنگ از بالا بر روی خشت ها ریخته می شود تا آتش در بین خشت ها نیز نفوذ کنند.

عباس زاده بیان داشت: بعد از چیدن خشت ها در داخل هر یک از خانه های کوره جلو در هر یک از خانه ها را ابتدا از آجر و سپس قسمت خارجی را با کاهگل پر می کنند در داخل خانه نیز بعد از چیدن خشت ها ابتدا در کنار لاستیک آتش گرفته نیز آتش را به سوخت هایی که از بالا بر روی آجرها ریخته شده منتقل می کنند و باعث پخته شدن آجرها می شوند و آجرها به ترتیب از هر خانه به خانه بعدی که آتش منتقل می شود، پخته می شوند.

به گفته وی سبک معماری، مصالح و فضا سازی قلعه نشانگر ساخت آن در دوره پهلوی است.

کوره های هوفمان در شهرستان بیرجند در شمال غرب شهر بیرجند واقع شده است و به لحاظ ارزشهای معماری با شماره 16452 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.