ظرفیتهای آستان قدس رضوی در مدیریت کلان فرهنگی کشور مورد غفلت واقع شده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امیر خواکیان ظهر امروز در آستانه روز جهانی توسعه فرهنگی در جمع خبرنگاران افزود: زمینه های شکوفایی در عرصه های فرهنگی آستان قدس رضوی با توجه به رشد اعتبارات اختصاص یافته به این بخش و توجه ویژه به مقوله ترویج فرهنگ اسلامی در چشم انداز این مجموعه، فراهم است.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا مجموعه دستگاههای فرهنگی آستان قدس با خلاقیت در قالبهای عرضه برنامه ها و غنی کردن محتوای فعالیتهای فرهنگی حرکت می کنند.

خوراکیان در خصوص نوآوری در عرصه تبلیغات دینی آن را به معنای برگردان شیوه های بیان آموزه های دینی متناسب با نیاز روز و قابل فهم برای عموم جامعه تعبیر کرد و گفت: حرم مطهر حضرت ثامن الحجج (ع) کانون نوآوری در عرصه تبلیغات دینی است.

وی با اشاره به نقش تاثیرگذار آستان قدس رضوی در شکوفایی تمدن اسلامی در جهان اسلام خاطرنشان کرد: این مهم با ارائه نتایج فعالیتهای فرهنگی این مجموعه که جلوه ای از مدیریت موفق اسلامی را نمایان می کند، تحقق خواهد یافت.

دبیر شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی تاکید کرد: این نهاد با توجه به تعدد موسسات وابسته و نیز تنوع فعالیتهای آن در حوزه فرهنگی با هم افزایی مجموعه فعالیتهای خود می تواند به عنوان الگویی متوازن و پایدار در عرصه کلان فرهنگ کشوری مطرح شود.

وی با تاکید بر تاثیر نقش آفرینی این دستگاه منتسب به حضرت رضا(ع) در جهت اشاعه فرهنگ دینی در کشور و جهان اسلام یادآور شد: در این راستا 10 هدف کلان در عرصه فرهنگی با بیش از 40 راهبرد در سند چشم انداز آستان قدس رضوی تدوین شده است.