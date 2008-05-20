مهندس عبدالمجید ریاضی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: شبکه وایمکس می‌تواند به راحتی امکان دسترسی به اینترنت پرسرعت به صورت بی‌سیم را در اختیار کاربران قرار دهد از اینرو می‌توان صوت و تصویر را به راحتی در شبکه اینترنت مبادله کرد.

وی با اشاره به اینکه تکنولوژی WiMAX علاوه بر پرسرعت بودن، محدودیت مکان را نیز از پیش روی برداشته است، گفت: WiMAX یک فن‌آوری بدون سیم پرسرعت با برد زیاد است.

وی در خصوص کاربردهای شبکه وایمکس بیان داشت: ایجاد شبکه‌های مجازی خصوصی (VPN)، راه اندازی ویدئو کنفرانس، پخش فیلم، پخش زنده همایش ها و ارائه آموزش الکترونیکی از کاربردهای مرسوم این فناوری است اما مهمترین کاربرد آن برای سرویس رسانی به بانکداری الکترونیکی (E-Banking) است که توان ارائه خدمات سریع در بانکداری الکترونیکی را در تمامی شهر تهران فراهم آورده است.

وی با اشاره به اینکه ارائه این خدمات برای مصارف خانگی در مجتمع‌های مسکونی کاملا اقتصادی و مقرون به صرفه است، گفت: برای کاربران خانگی به زودی با گسترده شدن استاندارد در سطح جهان، قیمت پایه تجهیزات تقلیل یافته و برای مصرف کنندگان خانگی نیز مقرون به صرفه خواهد شد.

وی اظهار داشت: بنا بر اعلام مراکز تحقیقاتی معتبر با گسترش استفاده از تجهیزات وایمکس در بیش از 80کشور جهان و رشد این صنعت در شبکه های تجاری در آمد حاصل از فروش این تجهیزات تا سال 2011میلادی به حدود هفت میلیارد و 700میلیون دلار برسد.

شبکه وایمکس سیستم ارتباطی و دیجیتالی بی سیم است که جایگزینی برای شبکه های بی‌سیم نواحی شهری تعیین شده است.

WiMAX می تواند دستیابی بی سیم پهن باند فراهم سازد که تا 50 کیلومتر برای ایستگاه‌های ثابت و پنج تا 15 کیلومتر برای ایستگاه های سیار را پوشش می دهد.