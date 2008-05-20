لزوم تلاش برای رسیدن به جایگاه سهم یک درصدی از تولیدات علمی جهان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید مهدی رضایت امروز در چهارمین همایش علوم بهداشتی با محوریت نانوتکنولوژی در تالار ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: در کشور ما در سندهای ملی توسعه به نانوتکنولوژی توجه ویژه ای شده است و با این رویکرد به این سو حرکت کرده ایم که تولید ثروت و افزایش ارتقاء زندگی به کمک این فناوری امکان پذیر است.

مدیر گروه نانوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران از ایجاد شبکه شرکتهای فناوری نانو به عنوان یکی از بخشهای توسعه ای در این فناوری نام برد و گفت: ورود فناوری نانو در حوزه بهداشت یکی از مواردی است که می تواند مورد توجه قرار گیرد.

رضایت اظهار داشت: رشته نانوتکنولوژی یک رشته میان رشته ای است و با عبور از علم محض، یک فناوری محسوب می شود و با ارتباط با چند رشته مختلف این امکان را فراهم می کند که حیطه های جدیدی را در جهت ارتقاء زندگی انسان ایجاد کند.

به گزارش مهر، چهارمین همایش دانشجویی علوم بهداشتی با محوریت نانوتکنولوژی امروز در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.