به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، مسجد شیشه‌ای ایالت بایرن در شهر رگنسبورگ آلمان گنجایش 400 نمازگزار را دارد. دیوارهای این مسجد از شیشه‌های شفاف و روشن است، به طوری که داخل مسجد از بیرون دیده می‌شود.

این مسجد تنها مسجدی است که بر اساس شیوه خاص معماری ساخته شده است که 60 درصد آن را شیشه تشکیل می‌دهد تا جایی‌که رهگذران غیرمسلمان و حتی کسانی که با ماشین در حال عبور هستند با هر اعتقاد و دینی می‌توانند از بیرون حرکات عبادی مسلمانان را مشاهده کنند و با شفافیت از شیوه فعالیتها و کارهای آنها اطلاع یابند.

این مسجد به یک مرکز اسلامی ضمیمه شده است تا زندگی مسلمانان و ابعاد عبادی آنها برای جامعه آلمان ملموس‌تر شود و شک و شبهاتی که در این زمینه دارند از بین رفته و بهتر بتوانند در جامعه آلمان ادغام شوند.

این مسجد به شکل "L" و با شیشه‌های آبی و سفید ساخته شده است و در ورودی آن آیات قرآنی به زبان عربی و با معانی آلمانی نوشته شده است.

مسلمانان برای ساخت این مرکز و مسجد با انتقادات و اعتراضات اداری و یا سیاسی مواجه نشدند، بلکه ساخت این مسجد به عنوان یکی از ساختمانهای زیبای شهر مورد تأیید قرار گرفت و به مکانی برای گردشگران تبدیل شد، به طوری که گروههای از اتریش و سوئیس از این مسجد بازدید می‌کنند.

دیگر بازدیدکنندگان این مسجد دانش‌آموزان، دانشجویان و شخصیتهای مهم و برجسته، رؤسای احزاب در دولت، پارلمان آلمان و بسیاری از مردم عادی بوده‌اند.

درهای این مسجد به روی همه مردم از ادیان مختلف گشوده است و تنها از آنها می‌خواهند که کفشهای خود را در آورند. همچنین برای آگاهی غیرمسلمانان از ابعاد مختلف دین اسلام و فعالیتهای مسلمانان، چند روز را به آنها اختصاص داده‌اند تا از مرکز، مسجد، فعالیتهای مختلف آن چون سخنرانی، همایش و نمایشگاه مطلع شوند تا امکان همزیستی مسالمت آمیز میان مسلمانان و مسیحیان این کشور را فراهم کند.