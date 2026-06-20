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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۷

سازمان بسیج: سیاستمداران ذره‌ای از حقوق ملت ایران عقب ننشینند

سازمان بسیج: سیاستمداران ذره‌ای از حقوق ملت ایران عقب ننشینند

سازمان بسیج مستضعفین تاکید کرد: سیاستمداران ما با نصب العین قرار دادن پیام مقام معظم رهبری ذره‌ای از حقوق ملت ایران عقب ننشینند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه سازمان بسیج مستضعفین در مورد پیام تاریخی مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا منتشر شد. متن بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

خدا را به خاطر نعمت بی بدیل ولایت سپاسگذاریم نعمتی که بیش از صد شبانه روز با تجلی در بعثت ملتی مقاوم و در میدان، دنیا را به شگفتی واداشته است. با هدایت های ولایت بود که ملت بسیجی ایران موفق شد تهاجم فرهنگی و جنگ شناختی چهل ساله شیطان بزرگ را شکست دهد و نصاب جدیدی از بصیرت و وفاداری در طول تاریخ را به جا بگذارد.

وقتی پرده های تزویر کنار رفت و دشمن کینه توز چهره واقعی خود را به نمایش گذاشت و با همه ساز و برگ به جنگ ملت آمد؛ با همین فرماندهی حکیمانه بود که شجاعانه دشمن را شکست دادیم و گرگ صفتانی را که به زعم خود می خواستند ایران را از نقشه محو کنند، به التماس برای مذاکره و تفاهم با نظامی که قصد داشتند آن را نابود کنند وادار ساخت.

این تجربه تاریخی چندین دهه ملت ماست که هر جا قدر ولایت را دانستیم و فرامین و منویات او را جامه عمل پوشاندیم به پیشرفت، پیروزی و موفقیت رسیدیم. انتظار همه ملت این است که تجربه ای که منشا همه پیروزی‌ها بوده است، در عرصه دیپلماسی امتداد یابد و سیاستمداران ما نیز با نصب العین قرار دادن پیام مقام معظم رهبری دستاوردهای بزرگ بعثت مردم و مقاومت بی‌نظیر رزمندگان را نقل کنند و ذره‌ای از حقوق ملت ایران عقب ننشینند.

پشت مسئولین ما به حضور بسیجیان فداکار و جانفداها در همه عرصه‌ها گرم است و از هیچ کمکی برای پیشبرد امور کشور و موفقیت‌ها و پیروزی‌ها دریغ نخواهند کرد و انتظار دارند صلابت رزمندگان در این عرصه تکرار شود و در مذاکرات شاهد تحقق وعده‌های داده‌شده به رهبر بزرگوارمان باشیم. انشاالله

کد مطلب 6865787
محسن صمیمی

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