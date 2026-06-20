به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه سازمان بسیج مستضعفین در مورد پیام تاریخی مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا منتشر شد. متن بیانیه به شرح ذیل است:



بسم الله الرحمن الرحیم

خدا را به خاطر نعمت بی بدیل ولایت سپاسگذاریم نعمتی که بیش از صد شبانه روز با تجلی در بعثت ملتی مقاوم و در میدان، دنیا را به شگفتی واداشته است. با هدایت های ولایت بود که ملت بسیجی ایران موفق شد تهاجم فرهنگی و جنگ شناختی چهل ساله شیطان بزرگ را شکست دهد و نصاب جدیدی از بصیرت و وفاداری در طول تاریخ را به جا بگذارد.



وقتی پرده های تزویر کنار رفت و دشمن کینه توز چهره واقعی خود را به نمایش گذاشت و با همه ساز و برگ به جنگ ملت آمد؛ با همین فرماندهی حکیمانه بود که شجاعانه دشمن را شکست دادیم و گرگ صفتانی را که به زعم خود می خواستند ایران را از نقشه محو کنند، به التماس برای مذاکره و تفاهم با نظامی که قصد داشتند آن را نابود کنند وادار ساخت.



این تجربه تاریخی چندین دهه ملت ماست که هر جا قدر ولایت را دانستیم و فرامین و منویات او را جامه عمل پوشاندیم به پیشرفت، پیروزی و موفقیت رسیدیم. انتظار همه ملت این است که تجربه ای که منشا همه پیروزی‌ها بوده است، در عرصه دیپلماسی امتداد یابد و سیاستمداران ما نیز با نصب العین قرار دادن پیام مقام معظم رهبری دستاوردهای بزرگ بعثت مردم و مقاومت بی‌نظیر رزمندگان را نقل کنند و ذره‌ای از حقوق ملت ایران عقب ننشینند.



پشت مسئولین ما به حضور بسیجیان فداکار و جانفداها در همه عرصه‌ها گرم است و از هیچ کمکی برای پیشبرد امور کشور و موفقیت‌ها و پیروزی‌ها دریغ نخواهند کرد و انتظار دارند صلابت رزمندگان در این عرصه تکرار شود و در مذاکرات شاهد تحقق وعده‌های داده‌شده به رهبر بزرگوارمان باشیم. انشاالله