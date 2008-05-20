جمعی از نمایندگان خواستار بازپس گرفتن استیضاح شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج ندیمی عضو فراکسیون ‏اقلیت مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با ‏اشاره به نگارش نامه جمعی از نمایندگان مجلس ‏هفتم به نمایندگانی که قصد استیضاح وزیر بازرگانی را ‏دارند، گفت : این عده از نمایندگان خطاب به همکاران خود ‏نامه نوشته و خواسته اند با توجه به شرایط پایان دوره ‏مجلس هفتم و ملاحظات زمانی، از اسیتضاح وزیر ‏بازرگانی منصرف شوند.‏



وی افزود: چون طبق آیین نامه این اسیتضاح در ‏روز آخر مجلس مطرح خواهد شد بسیاری از نمایندگان ‏مخالف این مسئله هستند .‏



ندیمی با اشاره به اینکه نگارش این نامه اتفاق جدیدی ‏است ،گفت: البته این نامه هیچ جا قرائت نمی شود و از ‏نظر آیین نامه ای هم حجت ندارد.‏



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