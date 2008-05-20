جمعی از نمایندگان خواستار بازپس گرفتن استیضاح شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج ندیمی عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به نگارش نامه جمعی از نمایندگان مجلس هفتم به نمایندگانی که قصد استیضاح وزیر بازرگانی را دارند، گفت : این عده از نمایندگان خطاب به همکاران خود نامه نوشته و خواسته اند با توجه به شرایط پایان دوره مجلس هفتم و ملاحظات زمانی، از اسیتضاح وزیر بازرگانی منصرف شوند.
وی افزود: چون طبق آیین نامه این اسیتضاح در روز آخر مجلس مطرح خواهد شد بسیاری از نمایندگان مخالف این مسئله هستند .
ندیمی با اشاره به اینکه نگارش این نامه اتفاق جدیدی است ،گفت: البته این نامه هیچ جا قرائت نمی شود و از نظر آیین نامه ای هم حجت ندارد.
یک نماینده مجلس از نامه جمعی از نمایندگان به استیضاح کنندگان وزیر بازرگانی برای باز پس گرفتن امضاهایشان خبر داد .
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