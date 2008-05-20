جشنواره آخرین منجی بستری کارآمد برای ترویج فرهنگ مهدویت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نخستین جشنواره آخرین منجی، مریم بهروزی دبیر کل جامعه زینب(س) ضمن استقبال از برگزاری این جشنواره در مورد لزوم بالا بردن پویایی فرهنگ عمومی در حوزه مهدویت گفت: بنا به اعتقاد ما شیعیان و بسیاری از ادیان و تفکرات بشری، نهایت سرنوشت بشر به دست یک منجی عالم سپرده شده که او حضرت مهدی(عج) است و با ظهور آن حضرت عالم سرشار از صداقت، پاکی و عدل و داد خواهد شد .

وی افزود: بنابراین لازم با آگاهی بخشی در سطح عموم جامعه، زمینه ظهور ایشان را در حد توان مهیا کنیم و یکی از بهترین راههای اعتلای فرهنگ عمومی در حوزه مهدویت برگزاری جشنواره های معتبر و غنی مانند آخرین منجی است .

دبیرکل جامعه زینب در خصوص ضرورت کار علمی در حوزه مهدویت تصریح کرد: فرهنگ مهدویت به معنای تبیین و توسعه باور به ظهور حضرت در جهان بشری است و اینکه همه انسانها در اقصی نقاط جهان در تلاش برای فراهم کردن شرایط ظهور آخرین منجی باشند .

وی تبیین فرهنگ مهدویت در بعد علمی و فلسفی را از ضروریات علمی امروز جامعه جهانی خواند و گفت: فلسفه امروز چرایی و چیستی است و متأسفانه هنوز برای "شدن" فلسفه روشنی نداریم به معنای دیگر ما تاکنون فلسفه روشنی برای حرکت از چرایی و چیستی به سوی شدن نداشته ایم در حالیکه اگر بر روی این مسئله یعنی آینده جهان بشری کار شود، پیرامون چگونگی حکومت مهدی موعود(عج) و نقش مفهوم مردمسالاری دینی در حکومت ایشان حرفهای بسیاری برای گفتن در عرصه جهانی خواهیم داشت .

بهروزی در ادامه افزود: امروزه نظام آمریکا سعی دارد تفکر لیبرال دموکراسی خود را منجی بشریت معرفی کند در حالیکه نجات حقیقی در پذیرش ولایت امام معصوم در زمان حضور و فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت است پس لازم است با بررسی بیشتر ابعاد نظام حکومتی مهدوی و با استفاده از تفکرات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری مدلی جهانی برای شیوه حکومتداری ارائه شود مدلی که شاید بخشهای بسیاری از آن را بتوان در نظام مقدس جمهوی اسلامی ایران مشاهده کرد .