دین به عنوان یک رشته آکادمیک با برخی از رشته‌های علوم انسانی همپوشانی دارد که به نوعی آنها هم با رویکرد خاص خود به بررسی دین می‌نشینند.. رشته آکادمی مطالعات دینی می‌کوشد پدیده‌های دینی را به عنوان یک کل مورد بررسی قرار دهد اما همین رویکرد زیرمجموعه‌های دارد که به طور کلی نمی‌توان این زیرمجموعه‌ها و تأثیر آنها را در این رشته نادیده گرفت.

فلسفه دین

فلسفه دین از ابرازهای فلسفی برای ارزیابی نظریه‌های دینی استفاده می‌کند. فلسفه دین عموماً مورد استناد دانشمندان انگلیسی زبان است اما سایر فرهنگها نیز چون فرهنگ اسلامی، یهودی و هندی دارای فلسفه دینی خاص خود هستند که موضوعات مشترک آنها در فلسفه دینی مورد بررسی قرار می‌گیرند. درمیان این موضوعات می‌توان به وجود خداوند، اعتقاد و عقلانیت، جهان‌شناسی و استنتاج عقلانی از متون مقدس اشاره کرد.

اگرچه فلسفه مدتهاست که برای بررسی نظریه‌های دینی مورد استفاده قرار گرفته است( برای نمونه می‌توان به مناظره آگوستین و پلاجیوس دربره گناه اولیه اشاره کرد)، اما افزایش شیوه تعلیم و فلسفه مذهبى قرون در قرن یازدهم بیش از پیش در سنت فلسفه غربی در مطالعه دینی مشاهده می‌شود.

تاریخ دین

تاریخ دین، مکتب قرن نوزدهمی آلمان است که در مرحله اول دین را به عنوان پدیده ای اجتماعی - فرهنگی مورد بررسی قرار می‌دهد. این مکتب دین را به عنوان عاملی توصیف می کند که با فرهنگ بشری از شرک اولیه تا توحید گرایی اخلاقی رشد کرده است. این مکتب برای نخستین بار زمانی که مطالعه انجیل و تاریخ کلیسا در آلمان و سایر کشورها رشد کرد مورد توجه قرار گرفت. درمیان برخی از محورهای این رشته می‌توان به بررسی تاریخی شخیتهای، رویدادها، موضوعات نظری و تکامل دینی اشاره کرد.

جامعه‌شناسی دین

جامعه‌شناسی دین با ابعاد اجتماعی دین در دو عرصه نظری و عملی سروکار دارد. ساختار اجتماعی، رابطه میان شاغلان جامعه و جوامع دینی و ارائه مفاهمی معدود نگرانی‌های جامعه‌شناسان ادیان هستند. امیل دورکیم را می‌توان به عنوان پدر مطالعه جامعه‌شناسی دین دانست. وی در سال 1912 در کتاب "اشکال مقدماتی زندگی دینی" اظهار داشته است که دین نمی‌تواند از جامعه جدا شود و عکس این امر نیز صادق است.

روانشناسی دین

این رشته با اصول روانشناختی سروکار دارد که در جوامع دینی فعال هستند. ویلیام جیمز یکی از نخستین شخصیتهای آکادمیکی است که تلاش کرد فاصله میان روانشناسی و مطالعه دین را کم کند. در میان موضوعاتی که دغدغه روانشناسان دینی را تشکیل داده می‌توان به ماهیت روانشناختی تغییر دین، تصمیم گیریهای دینی و عوامل روانشناختی در ارتقاء ادعاهای دینی اشاره کرد.

مردم‌شناسی دین

مردم‌شناسی دین دربرگیرنده مطالعه نهادهای دینی مرتبط با سایر نهادهای اجتماعی است که در آن مقایسه اعتقادات و آداب دینی در تمام فرهنگها نقش مهمی ایفا می‌کند. این رشته اصولاً به نیازهای اولیه مشترک انسان می‌پردازد که دین پاسخگوی آنها است.

انسان‌شناسی فرهنگی دین از دیگر رشته های زیرمجموعه ای محسوب می شود که با ابعاد فرهنگی دینی سروکار دارد و یکی از محورهای مورد توجه انسان شناس فرهنگی ادیان آداب، رسوم، اعتقادات و هنری دینی است.

رویکردهای ادبی

رویکردهای مختلفی در مطالعه متون مقدس ادیان مختلف وجود دارد که یکی از آنها تفسیر متن با رویکردی ادبی است. استعاره، مؤلفه های موضوعی، ماهیت و انگیزه های شخصیتها از نکات مورد توجه در این رویکرد هستند. نمونه این سبک کتاب " خداوند: شرح حال" نوشته جک میلز است.

رویکردهای عصب‌شناختی

اخیراً بسیاری از دانشمندان به روابط میان علم عصب شناسی و دین علاقمند شده‌اند که بیشتر این ارتباط در آئین بودیسم مورد تأکید قرار گرفته است. اگرچه این رویکرد هنوز به عنوان یک رشته در مطالعات دینی به شمار نمی رود اما نتایج عصب‌شناختی در رابطه با تجربه های دینی ممکن است مورد توجه علمای دین قرار گیرد. محققان از اسکنرهای ویژه ای برای تحلیل فعالیت مغزمسیحیانی که زندگی خود را وقف دین کرده اند و بودائیانی که زندگی خود را وقف مراقبه کرده استفاده کرده اند و به نتایج مشابهی دست یافتند.