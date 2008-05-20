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۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۴:۳۹

وزارت علوم ایجاد معاونت فرهنگی مستقل دانشگاه بیرجند را ابلاغ کرد

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیر فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه بیرجند از ابلاغ ایجاد معاونت فرهنگی مستقل توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این دانشگاه خبر داد.

احمد لامعی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند با اشاره به اینکه در حال حاضر هفت دانشگاه دولتی کشور دارای معاونت فرهنگی مستقل هستند افزود: یکی از مشکلات عمده حوزه فرهنگی دانشگاه بیرجند بحث بودجه است که با تحقق این مقوله و اختصاص ردیف بودجه مستقل به حوزه فرهنگی، این مشکل رفع می شود.

مدیر فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه بیرجند یادآور شد: ایجاد تحول عمیق و اساسی در زمینه فرهنگی، نیازمند اختصاص ردیف بودجه مستقل است و هم اکنون بودجه فرهنگی این دانشگاه در ردیف خدمات رفاهی قرار دارد.

وی با اشاره به سیاست وزارت مبنی بر مستقل شدن بودجه فرهنگی بیان داشت: با توجه به وضعیت بودجه فرهنگی و شرایط کلی فرهنگ جامعه این دانشگاه از موقعیت مطلوبی برخوردار است و امیدواریم با تحقق این امر بتوانیم اقدامات بیشتری در زمینه فرهنگی انجام دهیم.

لامعی با اشاره به جایگاه ویژه برنامه های حوزه فرهنگی دانشگاه بیان داشت: با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر جنبش نرم افزاری، بیشتر فعالیتها در این زمینه انجام شده است.

مدیر فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه بیرجند تصریح کرد: تا اواخر خرداد ماه سال جاری تمام انجمنهای علمی دانشگاه مجهز به سایت و وبلاگ رایانه ها خواهند شد.

وی با اشاره به وجود هشت هزار جلد کتاب در حوزه فرهنگی دانشگاه بیرجند عنوان کرد: در خصوص اعطای بن الکترونیکی کتاب نیز حدود هفت هزار کتاب با اعتبار دو ساله در اختیار دانشجویان قرار گرفته است.

لامعی کمبود نیروی متخصص و نبود امنیت شغلی را از دیگر مشکلات فراروی حوزه فرهنگی عنوان کرد و افزود: با توسعه سازمان تشکیلاتی دانشگاه بیرجند و احداث معاونت فرهنگی، برای رفع این مشکل قول مساعد داده شده است.

وی با اشاره به فعالیت 27 انجمن علمی،12 کانون فرهنگی  و 10 اتاق فرهنگی در خوابگاه های این دانشگاه تصریح کرد: دانشگاه بیرجند دارای دو تشکل فعال بسیج دانشجویی و انجمن اسلامی است.

مدیر فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه بیرجند فعال نبودن اتاق فرهنگی در خوابگاه ها را به علت کمبود فضای فیزیکی از دیگر دغدغه ها بیان عنوان کرد و افزود: در این زمینه نیز قول مساعدی توسط معاونت دانشجویی برای تامین فضا داده شد.

کد مطلب 686593

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