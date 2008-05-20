افسر ستاد ملی مبارزه با دوپینگ استعفا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آرش ممدوحی نیا که از سال 2002 در ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ( نادو) به عنوان عضو کمیته آموزش آغاز به کار کرد امروز استعفا نامه خود را به کرم الله علیمرادی (رئیس ستاد ملی مبارزه با دوپینگ) ارائه کرد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهارداشت: با تمام علاقه ای که به فعالیت در ستاد ملی مبارزه با دوپینگ، پیگیری مسائل علمی دوپینگ و تمام محورهای وابسته به آن دارم به دلیل مسائل شخصی مجبور به قطع همکاری خود با این نهاد هستم.

وی تصریح کرد: ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) آغاز خوبی در ورزش کشور داشت و توانست به هداف بزرگی دست یابد. نادو در حال حاضر به جایگاهی رسیده است که ادامه کار آن وابسته به شخص یا اشخاص خاصی نیست چراکه مسیر فعالیت های ستاد ملی مبارزه با دوپینگ و حتی چونگی دنبال کردن آن مشخص شده است.

ممدوحی نیا به حضور ایران در جمع اعضای هیئت موسس کد وادا اشاره کرد و گفت: تیم کارشناسی که در ستاد ملی مبارزه با دوپینگ شکل گرفته است تاکنون فعالیت های مفید و تاثیرگذاری در رابطه با حفظ سلامت جامعه ورش کشور انجام داده است هرچند که برای رسیدن به آرمان های مبارزه با دوپینگ باید گام های تکمیلی هم برداشته شود.

افسر مستعفی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ که از عوامل موثر در راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی نادو به حساب می آید خاطر نشان کرد: شاخص های فعالیت های نادوی هر کشور توسط آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) مشخص و تعریف شده است. امید آنکه مدیران ستاد ملی مبارزه با دوپینگ کشورمان با اجرای دقیق تر این شاخص ها که البته نیازمند همکاری متولیان ورزش کشور هم است، به جایگاه بهتری در سطح آسیا دست یافته و آن را حفظ کنند.