قطعی برق در برخی مناطق شهرستان بروجرد به منظور تعمیرات شبکه

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور افزایش پایداری شبکه‌های توزیع برق، جلوگیری از بروز خاموشی‌های ناخواسته و با توجه به ضرورت انجام برنامه‌های تعمیرات و بهسازی تأسیسات برق‌رسانی، روز یکشنبه ۳۱ خرداد ماه، محدودیت جریان برق در برخی از مناطق شهرستان بروجرد اعمال خواهد شد.

حوزه توزیع یک برق بروجرد

به دنبال تعمیرات در فیدر شیروان طی روز یکشنبه ۳۱ خرداد، ساعت ۱۱ تا ۱۴ مناطق روستاهای کرکر، پیرشریف، بردبل و ورکوه شاهد قطعی خواهند بود.

حوزه توزیع ۲ برق شهرستان بروجرد

همچنین در جریان تعمیرات فیدر فشار متوسط گیلانسر طی روز یکشنبه ۳۱ خرداد، ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰ برق برخی مناطق بروجرد دچار قطعی خواهند شد.

مناطق تحت تأثیر از روستای گیلانسر به سمت گنداب، کمره، کوشکی بالا، کوشکی پایین، قلعه کاظم، قلعه قادر، جانبلاق، مرو، چپدر، کهریز، سنگ سفید، ملک‌آباد، گل‌زرد و لیقناب اعلام شده است.

شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان از مشترکان ساکن در مناطق یادشده درخواست کرده است که تمهیدات لازم را برای مدیریت مصرف برق در ساعات اعلام‌شده پیش‌بینی کنند.