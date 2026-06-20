خبرگزاری مهر، گروه استان ها: همزمان با فرارسیدن ماه محرم، استان بوشهر با برپایی هزاران مراسم عزاداری، به حسینیهای بزرگ تبدیل شده است.
اجتماع عظیم تاسوعا و عاشورا در مصلی جمعه بوشهر، مراسم شام غریبان در گلزار شهدای بهشت صادق، همایش شیرخوارگان حسینی و برنامههای ویژه برای بانوان، نوجوانان و دانشجویان، بخشی از تقویم پرشور این ایام است.
افزون بر هزار و ۲۰۰ هیئت مذهبی با اجرای بیش از ۱۰ هزار مراسم، فضای استان را غرق در عزا و ارادت به سیدالشهدا(ع) کردهاند.
با آغاز دهه نخست محرم، استان بوشهر چهرهای دیگرگون به خود میگیرد. از کوچههای باریک و تاریخی محلات قدیمی بوشهر تا خیابانهای جدید شهرها و روستاهای استان، همه جا نشانی از عزای سیدالشهدا(ع) دیده میشود. پرچمهای سیاه بر سردر مساجد، حسینیهها و تکایا برافراشته میشود و نوای «یا حسین» در جایجای این استان طنینانداز میشود.
محرم در بوشهر، تنها یک رویداد مذهبی نیست؛ بلکه بخشی از هویت فرهنگی و اجتماعی مردم این دیار محسوب میشود. هر محله و هر هیئت، تاریخچهای طولانی و خاطراتی ماندگار از عزاداری برای حضرت اباعبداللهالحسین(ع) را در دل خود جای داده است.
از نوجوانانی که نخستین تجربه حضور در هیئت را پشت سر میگذارند تا پیشکسوتانی که دههها در این مجالس حضور داشتهاند، همه در کنار یکدیگر شبهای محرم را به صحنهای از عشق و ارادت به خاندان اهلبیت(ع) تبدیل میکنند.
یکی از جلوههای ویژه عزاداری در بوشهر، آیینهای سنتی همچون سنج و دمام، سینهزنی واحد، نوحهخوانیهای اصیل و دستههای عزاداری است که نسل به نسل منتقل شدهاند و جلوهای خاص به محرم در این استان میبخشند.
بر اساس برآوردها، در دهه نخست محرم امسال بیش از ۱۰ هزار مراسم عزاداری شامل سخنرانی، روضهخوانی، سینهزنی، زنجیرزنی، مراسم ویژه بانوان، نوجوانان و برنامههای فرهنگی در سطح استان برگزار خواهد شد.
این آمار نشاندهنده عظمت و شکوه برگزاری مراسم عاشورایی در استان بوشهر است که یکی از استانهای پیشرو در برگزاری آیینهای مذهبی و عزاداریهای محرم به شمار میرود.
تنوع مخاطبان؛ از شیرخوارگان تا دانشجویان
برنامههای امسال با تنوع قابلتوجهی برای گروههای سنی و جنسی مختلف تدارک دیده شده است. بر اساس آمار اعلامشده از سوی مسئولان استانی، ۴۸۰ هیئت فعال بانوان، ۱۶۰ هیئت نوجوانان و ۲۵ هیئت دانشجویی برنامههای متنوع و خاص خود را در این ایام برگزار میکنند. این تنوع نشاندهنده عزم جدی هیئتهای مذهبی برای جذب و مشارکت همه اقشار جامعه در مراسمات عزاداری است.
یکی از بزرگترین اجتماعات مذهبی دهه اول محرم، همایش شیرخوارگان حسینی بود که همزمان با چهارمین روز ماه محرم، روز جمعه ۲۹ خردادماه، در هزاران مسجد، حسینیه، مصلی و مکان مذهبی سراسر کشور و در نقاط مختلف استان بوشهر برگزار شد.
این مراسم که یکی از بزرگترین اجتماعات مذهبی مادران و کودکان در جهان اسلام به شمار میرود، با حضور گسترده خانوادهها همراه بود. مادران با پوشاندن لباسهای سبز و سفید به شیرخوارگان خود، یاد و خاطره حضرت علیاصغر(ع)، طفل ششماهه امام حسین(ع) را گرامی داشتند و مظلومیت کوچکترین شهید دشت کربلا را به تصویر کشیدند.
قرائت نذرنامه حضرت علیاصغر(ع)، مرثیهسرایی، سخنرانیهای معرفتی، تبیین فلسفه قیام عاشورا و نقش مادران در تربیت نسل حسینی از مهمترین بخشهای این همایش معنوی بود. این مراسم فرصتی ارزشمند برای انتقال فرهنگ عاشورا به نسلهای آینده و آشنایی کودکان با پیام ایثار، مقاومت و آزادگی نهضت امام حسین(ع) محسوب میشود.
اجتماع بزرگ عزاداران حسینی در تاسوعا و عاشورا
رئیس شورای هیئتهای مذهبی شهرستان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گستردگی فعالیتها، از برنامههای متنوعی که برای تمامی اقشار جامعه طراحی شده، خبر داد.
سید ناصر فاطمی با تأکید بر اینکه عزاداریها در هر شب و هر گوشه استان جریان دارد، به برگزاری برنامههای خاص مانند مراسم «شیرخوارگان حسینی» در روز چهارم محرم در نقاط مختلف استان اشاره کرد.
وی ادامه داد: برنامههای اصلی و تجمعات مردمی استان در روزهای تاسوعا و عاشورا، اوج شکوه عزاداری در بوشهر را رقم خواهد زد. طبق برنامهریزیهای صورت گرفته، صبح روز تاسوعا و عاشورا، مصلی جمعه بوشهر میزبان اجتماع بزرگ عزاداران حسینی خواهد بود.
رئیس شورای هیئتهای مذهبی شهرستان بوشهر افزود: در این مراسم عظیم، علاوه بر عزاداری و سینهزنی، سخنرانی و مداحی برگزار شده و در اتمام مراسم، نماز ظهر تاسوعا و عاشورا به امامت آیتالله صفایی بوشهری، امام جمعه بوشهر اقامه خواهد شد.
وی گفت: پس از پایان مراسمهای روز عاشورا، مراسم سوگ شام غریبان در گلزار شهدای بهشت صادق بوشهر برگزار میشود تا یاد و خاطره حضرت زینب (س) و مصائب خاندان پیامبر (ص) گرامی داشته شود.
فاطمی اضافه کرد: در کنار این برنامههای رسمی، ایستگاههای صلواتی و توزیع نذری در سطح شهر و روستا، از دیگر جلوههای خدمترسانی در این ایام است.
فعالیت ۱۰۰۰ هیئت در دهه اول محرم
مسئول تشکلهای دینی ادارهکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه آماری از ظرفیتهای مذهبی استان، بر تنوع سنی فعالیتها تأکید کرد و گفت: فعالیت بیش از هزار هیئت مذهبی در استان، پوشش گستردهای برای تمامی گروهها ایجاد کرده است.
حسین ادیبی اضافه کرد: در این میان، ۴۸۰ هیئت فعال بانوان با برنامههای اختصاصی، ۱۶۰ هیئت نوجوان با رویکردهای نوین، و ۲۵ هیئت دانشجویی، نقش پررنگی در احیای شعائر مذهبی ایفا میکنند.
رسانه؛ میدان جدید مبارزه با نگاه به روایت نصرت
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر، با اشاره به جایگاه راهبردی نهضت عاشورا در تقویت روحیه عزت و مقاومت، بر ضرورت تطابق با نیازهای روز تأکید کرد.
حجتالاسلام محمد قادری اظهار کرد: امروز پیروان مکتب حسینی با تجدید بیعت با رهبری و امام زمان (عج)، باید از مسیر ایثار و بندگی عبور کرده و در جبهه حق گام بردارند.
وی با اشاره به شعارهای محوری امسال یعنی «روایت فتح و نصرت» و «روایت شکست دشمن»، هیئات مذهبی را مأمور به حضور فعال در عرصه رسانه و فضای مجازی دانست.
قادری افزود: جنگ امروز در حوزه افکار عمومی و رسانه جریان دارد. هیئات مذهبی نباید فعالیت خود را به فضای محدود مراسمها محدود کنند، بلکه باید با بهرهگیری از ظرفیت جوانان، تولید محتوای فرهنگی و گفتمانی را در فضای مجازی به عنوان بخشی از مأموریت خود در دستور کار قرار دهند.
با توجه به این برنامهریزیهای گسترده، انتظار میرود دهه نخست محرم در استان بوشهر، شاهد شکوه و ابهت بینظیری باشد و با ورود هیئات به عرصههای نوین رسانهای، پیامهای اصیل عاشورا به شکلی موثرتر به گوش جهانیان برسد.
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