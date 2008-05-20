نفس استیضاح را مثبت نمی دانیم / قوای سه گانه جزایر مستقل از یکدیگر نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین الهام سخنگوی دولت در ادامه دومین نشست خبری خود با خبرنگاران در سال جدید که پیش از ظهر امروز برگزار شد در پاسخ به این سئوال که آیا ملاقات رئیس جمهور با نمایندگان منتخب مردم در مجلس هشتم با هدف خاصی برگزار شد یا خیر، گفت: دولت به تعامل با مجلس معتقد است و اگر ارکان کشور با یکدیگر همکاری نکنند توفیق خدمت کاهش می یابد لذا دولت نیاز جدی به همراهی مجلس دارد.

وی افزود: مجلس می تواند درتصویب لوایح و نظام مالی و بودجه ای کشور به تصمیمات کارشناسانه دولت از طریق قانونگذاری کمک کند.

سخنگوی دولت ادامه داد: نظارت دقیق و قانونمند برای مردم یک فرصت است و شان و جایگاه مجلس برای ما جایگاه خطیری است.

الهام با بیان اینکه قوای سه گانه جزایر مستقل از یکدیگر نیستند، خاطر نشان کرد: حاکمیت مستلزم همکاری و تعامل جدی بین قوا است و بدون این تعامل اهداف حاکمیت واحد اسلامی در جهت منافع مردم محقق نخواهد شد.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت همچنین گفت: دولت با تمامی نمایندگان مجلس ظرفیت تعامل دارد و این موضوع را انحصاری و مختص به گروه خاصی نمی داند.



وی ادامه داد: دولت مجلس را به موافقان و مخالفان تقسیم نکرده است و معتقد است تمامی نمایندگان مردم برای منافع ملی همکاری می کنند ، ممکن است از اصولگرایان به مفهوم خاص توقع بیشتری باشد اما این امر به معنای تفکیک نیست و دولت با همه اعضا و اجزای مجلس و با حفظ آزادی بیان و رویکردی کارشناسانه آماده تعامل و همکاری است.

سخنگوی دولت در پاسخ به سئوالی مبنی بر ادعای آمریکا دال بر وجود تورم 65 درصدی درایران، اظهار داشت: با تمام فشار های جهانی ایران فضای کشور را از تاثیر پذیری شدید این وضعیت محافظت کرده است و با توجه به موقعیت جهانی در برخی نقاط جهان تورم به میزان 300 الی 400 درصد افزایش یافته که خیلی از کشورها آن را کتمان می کنند.

الهام افزود: برخی کشورهای دیگر نیز در صدد اصلاح سیاست های اقتصادی خود و روی آوردن به سیاست های جدید هستند تا بتوانند داخل کشورشان را مدیریت کنند.



رئیس شورای اطلاع رسانی دولت تاکید کرد: در حال حاضر توانسته ایم کشور را خوب مدیریت کنیم و ادامه این امر نیز مستلزم واقع بینی و تعامل مثبت بین مجلس و دولت، اجتناب از ایجاد فضای روانی، انجام کارهای سازنده و کارشناسانه و استفاده از ظرفیت عظیم ملی است که مردم ما نیز با اتحاد، نجابت و استقامت در اصول ارزش ها به ما یاری می رسانند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: با وجود این سرمایه عظیم که همراه ماست تلاش می کنیم برای خدمت به مردم وکاهش فشار بر آنها ، افزایش رفاه و توسعه خدمات مادی و معنوی گام برداریم چرا که در غیر این صورت فرصت سوزی کرده ایم.

خبرنگاری پرسید : شنیده شده رئیس جمهور از شورای نگهبان درخواست کرده تا اصل 136 قانون درباره تعداد وزرای کابینه را تفسیر کند آیا این موضوع صحت دارد، که الهام پاسخ داد: این موضوع قبلا یک بار تفسیر شده و دولت مسئله ای با این امر نداشته و تقاضای تفسیر هم نکرده است.

سخنگوی دولت در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر وجود اختلافات بین رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی و علت آن، گفت: رئیس جمهور موضوعاتی درباره تولید، مسکن و تعیین تسهیلات بانکی به میزان 10 درصد را دنبال می کند تا بانک مرکزی هم زمینه های آن را فراهم کند لذا اختلافی وجود ندارد.

الهام همچنین تصریح کرد : وجود نظرات مختلف کارشناسی امری طبیعی است و در جامعه ما فضای آزادی برای نقد و گفتگو وجود دارد لذا مسائل به معنای اختلاف نیست.

وی افزود: درباره عقود به صورت معاوضی که معمولا نرخ ثابت را به عنوان پایه قرار می دهند و عقود مشارکتی که از طریق بازار مشخص می شود مباحثی صورت گرفته که به صورت نهایی اعلام خواهد شد.

خبرنگاری درباره دلیل برکناری وزیر کشور پرسید که سخنگوی دولت پاسخ داد: تغییرات در دولت از اختیارات رئیس جمهور است زیرا رئیس جمهورمسئول پاسخگویی به رهبرمعظم انقلاب، ملت ومجلس است که بر اساس آن باید از اختیارات خود استفاده کند و آنچه را که در مدیریت کشور موثر است را به کار گیرد.

سخنگوی دولت ادامه داد: رئیس جمهور باید حرکت رو به جلو و موفقیت آمیز داشته باشد و در جهت اعمال آن بکوشد زیرا در غیر این صورت نمی توان توجیهی داشت.



الهام همچنین گفت: جابجایی وزیران به معنای نپسندیدن آنان نیست زیرا این موضوع مورد پذیرش جامعه نمی باشد و وزرا دارای مسئولیت مشترک و جمعی هستند و باید همگرایی و هم افزایی به منظور پیشبرد امور را در دستور کار خود قرار دهند.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت خاطر نشان کرد رئیس جمهور باید به عنوان تنظیم کننده خط مشی دولت عمل کند و اگر جابجایی افرادی را لازم بداند انجام دهد لذا نباید این فرهنگ را القاء کنیم که این جابجایی به شخصیت فردی، فاصله کاری وزیران با دولت و یا اختلاف با دولت مربوط بوده است .

وی افزود : مطمئنا از پورمحمدی در دولت استفاده خواهد شد چرا که این گونه عملکرد از معیارهای دولت اسلامی است و ما به میثاق ملی و دینی پایبند هستیم.

وی افزود: افرادی که در گذشته در دولت نهم وزیر بوده اند و به دلایلی جابجا شده اند اکنون در پست های دیگری مشغول بوده و در تصمیم سازی های موثر به ما کمک می کنند و اینگونه جابجایی ها در فرهنگ ما ریشه دارد و مشکلی هم ندارد اما برخی فکر می کنند باید از این فضا برای اهداف سیاسی استفاده کنند.

الهام تصریح کرد: آمدن به دولت ایفای یک تکلیف بوده و زمانی که این وظیفه از دوش مسئولان برداشته شود آنان درجای دیگری با قوت بیشتر به وظایف محوله عمل می کنند.

سخنگوی دولت همچنین گفت: این جابجایی ها خدشه ای بر اعتبار افراد وارد نمی کند زیرا جابجایی ها برای ارتقاء خدمات و کیفیت کار صورت گرفته است و کسی نباید از این مسائل برداشت منفی کند چرا که هیچ کس از دولت خارج نشده است.



خبرنگاری پرسید برخی از رسانه های خارجی مدعی هستند مسائل لبنان، فلسطین و عراق مسائل عربی است و ایران نباید در آن دخالت کند، نظرشما درباره اینگونه اظهار نظرات چیست که وی پاسخ داد: نظرهای رسانه ای و تحلیل های سیاسی آزاد است و هر کس نظری را ابراز می کند ، این به معنای دیدگاه های رسمی دولت ها نیست.

وی افزود: کمک ایران تنها به دلیل نفس تقاضای همکاری از سوی دولت عراق که یک دولت عربی است بوده و به معنای دخالت تلقی نمی شود چرا که سیاست های ایران در تعامل و برادری روشن است و ما بر اساس تعامل دو سویه و خواست طرفین در برخی حوزه ها کمک می کنیم.

الهام ادامه داد: شورای همکاری خلیج فارس که کشورهای عربی عضو آن هستند یک گام برای استفاده از ظرفیت توانمند دیگری به نام ایران به عنوان کشور برادر برداشت و لذا بیان اینگونه مباحث عربی و غیر عربی که برخی برای ایجاد فاصله بین کشور ها استفاده می کنند درست نیست.

سخنگوی دولت تاکید کرد: ایران اهل مداخله درامور سایر کشورها نیست و ما می خواهیم سایر کشورها هم مداخله گر نباشند زیرا دشمنان مشترک این کشورها در نهایت متضرر خواهند شد.

وی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه دو روز قبل دولت کانادا ایران را به بازداشت شش ایرانی بهایی محکوم کرده و نظر شما در این باره چیست؟ گفت: افرادی که تشکیلات سازمان یافته مرتبط با بیگانگان خصوصا صهیونیست ها را تلقی به "جهت فکری" می کنند یک سیاست کهنه و زنگار گرفته ای است ولذا این گروه به صورت تشکیلاتی با بیگانگان به خصوص صهیونیست ها درتماس بوده اند. از این رو هر کشور ی باید مراقب مصالح ملی خود باشد.



الهام ادامه داد: تبدیل کردن مسائل امنیتی به مسائل اعتقادی، اشتباه آنان است و دستگاه امنیتی این موضوع را دنبال می کند و این حق هر کشوری است و ربطی به موضوعات فکری و اعتقادی ندارد.

خبرنگاری پرسید با توجه به توضیحاتی که دولت درباره گرانی ها داده آیا استیضاح وزیر بازرگانی را به منزله سیاسی کاری نمایندگان در روزهای آخر عمر مجلس هفتم می دانید و یا فکر می کنید این اقدام در چارچوب وظایف نمایندگان است که وی پاسخ داد: استیضاح ده روز فرصت دارد که چهارشنبه (فردا) ده روز آن کامل نمی شود وما احتمال می دهیم استیضاح وزیر بازرگانی فردا در دستور کار صحن علنی مجلس قرار نگیرد.

سخنگوی دولت همچنین گفت: حتی امکان دارد نمایندگان از استیضاح وزیر بازرگانی منصرف شوند که امیدواریم این اتفاق بیفتد اما استیضاح حق نمایندگان است و ما تحلیل سیاسی و منفی درباره آن نداریم زیرا افراد می توانند از حقوق قانونی خود با توجه به تشخیصی که از منافع ملی دارند عمل کنند و ما مانع این کار نیستیم.



رئیس شورای اطلاع رسانی دولت با بیان اینکه دولت از وزیر بازرگانی دفاع می کند خاطر نشان کرد: دولت نفس استیضاح را مثبت نمی داند اما این موضوع که می تواند در استیضاح وزیر بازرگانی حرف های خود را بزند مثبت تلقی می کند . الهام ادامه داد: اگر امکان آن فراهم شود رئیس جمهور و وزیر بازرگانی حرف هایی برای گفتن دارند.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا تغییرات دیگری در دولت صورت خواهد گرفت و اینکه آیا وزیرامور خارجه ، وزیر راه و رئیس بانک مرکزی هم تغییر خواهند کرد یا خیر، گفت: متکی ( وزیر امور خارجه ) چه هیزم تری به شما فروخته که برای آن خواب دیده اید. تغییر متکی مطرح نیست و دولت تصمیمات خود را اعلام می کند و ما امری را پوشیده در دولت نمی بینیم.

سخنگوی دولت درباره وزیر راه نیز گفت: درباره تغییر رحمتی تصمیمی گرفته نشده ولی آنچه که اصالت دارد انجام وظیفه، خدمت به مردم، تلاش برای پیشرفت و پیشبرد کشور و ایفای تعهدات ملی و دینی است که وزرا بر اساس میثاق با مردم به آن عمل می کنند لذا امکان دارد ایفای نقشی بهتر مستلزم تغییراتی هم باشد.

الهام گفت : خدمت اصیل است به انجام وظیفه و اهداف متعالی نظام.

خبرنگاری درباره سخنان هاشمی رفسنجانی مبنی بر اینکه ایران برادر بزرگتر کشورهای منطقه است پرسید و گفت آیا این سخنان دیدگاه دولت است یا خیر، سخنگوی دولت پاسخ داد: کشور ما کشوری است که آزادی فکر و عقیده به نحو گسترده ای در آن وجود دارد و هر کس می تواند نظرات شخصی خود را بیان کند .

وی خاطر نشان کرد: موضع دولت و سیاست خارجی ما خصوصا درباره تعامل با کشورهای منطقه و عربی روشن است و ما تعامل مثبت و سازنده را دنبال می کنیم لذا تحلیل های شخصی و دیدگاه های افراد برای خودشان ارزشمند است.