بسیاری از احکام شرعی تابع حکومت اسلامی است / فقه امروز باید پاسخگوی مسائل کلان حکومتی باشد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت ‌الله یزدی صبح امروز در نشستی با حضور رئیس، معاونان و مدیران دفتر تبلیغات اسلامی ایام شهادت صدیقه کبری(س) را تسلیت گفت و با اشاره به خطبه‌ پرمعنای حضرت فاطمه زهرا(س) در مدینه، آن خطبه را گویای شخصیت والای حضرت زهرا(س) خواند و اظهار داشت: لازم است هر یک از ما این خطبه پرمغز را ملاحظه و مطالعه کنیم.



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به برخی وظایف حوزه علمیه و نسبت آن با فعالیتهای دفتر تبلیغات اسلامی بیان داشت: هدف اصلی حوزه نگهداری اساس معارف و احکام اسلامی از دستبرد در فراز و نشیب تاریخ انسان‌هاست.



دبیر شورای عالی حوزه علمیه قم یادآور شد: بخش اول این رسالت سنگین و پیچیده‌ تر است و به شاگردان و اساتید توانمند نیاز دارد و اما به بخش صیانت از احکام دین در حوزه علمیه بیشتر پرداخته شده است.



وی با اشاره به اصرار حضرت امام(ره) به فقه سنتی و جواهری برای صیانت از احکام در مقابل اندیشه‌های روشنفکر مآبانه ادامه داد: مقصود از فقه این است که روش استنباط احکام باید مضبوط باشد تا تحت تاثیر حکومتهای مختلف قرار نگیرد.



آیت‌الله یزدی با اشاره به نظریه حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر تشکیل حکومت اسلامی اظهار داشت: امام راحل(ره) می‌فرمود: "اینکه بخواهید حکومت اسلامی را به فرصت دیگری واگذار کنید اشتباه است باید حکومت اسلامی تشکیل شود زیرا بسیاری از احکام شرعی تابع وجود حکومت اسلامی است".



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: اکنون که حکومت در دست ماست باید به بسیاری از مسائل فقهی که پیش از این به آن پرداخته نمی‌شد رسیدگی شود و فقه امروز باید پاسخگوی مسائل کلان حکومتی باشد.وی با اشاره به وظایف سنگین دفتر تبلیغات اسلامی و قدردانی از زحمات رئیس، معاونان و مدیران آن بیان داشت: شورای عالی حوزه علمیه در وضعیت فعلی هر میزان که لازم است به این نهاد فرهنگی کمک می‌کند.



در این نشست حجت‌ الاسلام سید حسن ربانی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم انتصاب آیت‌الله یزدی را به دبیری شورای عالی حوزه علمیه قم تبریک گفت و اظهار داشت: با توجه به توانایی‌های علمی و مدیریتی جنابعالی این انتصاب به تحولات مثبت در حوزه‌های علمیه کمک شایان توجهی خواهد کرد.



رئیس دفتر تبلیغات اسلامی با اشاره به گذشت 29 سال از فعالیت‌ها و مجاهدت‌های آموزشی، پژوهشی و تبلیغی به تشریح مأموریت‌های سه‌گانه دفتر تبلیغات اسلامی پرداخت.



حجت‌الاسلام ربانی گفت: دفتر تبلیغات اسلامی برای پرهیز از موازی‌کاری با سایر مراکز حوزوی، رسالتی را بر اساس برنامه‌های کارشناسی شده تعریف و ترسیم کرده و به این نتیجه رسیده است که نیروی انسانی حوزه نیازمند فراگیری برخی مهارت‌های تبلیغی، فرهنگی و پژوهشی است.



وی افزود: بخش اصلی رسالت دفتر تبلیغات اسلامی آموزش مهارت‌های مکمل طلاب و پشتیبانی از آنان است.



رئیس دفتر تبلیغات اسلامی خاطرنشان کرد: سایر مراکز تبلیغی حوزه علمیه، مصرف‌کنندگان نیروهای تربیت شده در دفتر تبلیغات اسلامی به شمار می‌روند.