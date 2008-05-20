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۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۳:۱۳

فیلمساز استرالیایی رئیس داوران جشنواره سیدنی شد

فیلمساز استرالیایی رئیس داوران جشنواره سیدنی شد

گیلیان آرمسترانگ به عنوان رئیس هیئت داوران پنجاه و پنجمین جشنواره فیلم سیدنی انتخاب شد که مجید مجیدی از ایران و نانسان شی تهیه‌کننده هنگ کنگی دو داور دیگر آن هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد جشنواره سیدنی سال 2008 از چهارم ژوئن (15 خرداد) با نمایش فیلم سینمایی "بی‌غم" به کارگردانی مایک لی آغاز می‌شود و تا 22 ژوئن (دوم تیر) ادامه دارد.

امسال برای اولین بار یک بخش مسابقه رسمی برای این جشنواره در نظر گرفته شده که در آن 12 فیلم برای دریافت جایزه اصلی رقابت می‌کنند و فیلم برنده جایزه 60 هزار دلاری می‌گیرد. از جمله فیلم‌هایی که اولین بار در جشنواره سیدنی نمایش داده می‌شود می‌توان به "باران بچه‌ها" وینسنت وارد، "تسویه" نش ادگرتن و "سه موش کور" متیو نیوتن اشاره کرد.

آرمسترانگ 58 ساله سازنده فیلم‌های "زنان کوچک"، "اسکار و لوسیندا" و "شارلوت گری" است. دو داور دیگر پنجاه و پنجمین جشنواره فیلم سیدنی بعدا معرفی می‌شوند.

کد مطلب 686616

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