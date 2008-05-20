امیدواریم امسال نیز شاهد رونق موسیقی باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که معاون امور هنری وزارت ارشاد و مدیر کل دفتر موسیقی حضور داشتند، مسائلی در حوزه موسیقی مطرح شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این دیدار ضمن قدردانی از هنرمندان برجسته به جهت حضور در شوراهای موسیقی گفت: موسیقی کشور نیازمند ساماندهی است و موسیقی اصیل و فاخر که مهجور است و هنوز در جایگاه اصلی اش قرار نگرفته است می بایست مورد حمایت قرار بگیرد.

محمدحسین صفار هرندی ادامه داد: برای این نوع موسیقی که هم از لحاظ کلام و هم به لحاظ هنر موسیقی نیز ارزشمند است نه تنها محدودیتی برای آن نیست بلکه مورد حمایت جدی قرار می گیرد.

خوشبختانه در اتخاذ این سیاست که با حفظ و صیانت از موسیقی بومی برآمده از فرهنگ خودی هدف گذاری شده و نیز مقابله با جریانات انحرافی که مانع جدی در تحقق این هدف است که در این جلسه هم بیان شد همسویی و همصدایی بین مدیران هنری و نظرات و دیدگاه های استادان و پیشکسوتان این رشته هنری مشاهده می شود.

صفار هرندی با توجه به دغدغه هنرمندان موسیقی درباره کم توجهی به موسیقی اصیل، جدی و فاخر که در فرهنگ ما ریشه دارد گفت: این نگرانی در بین مسئولان نیز وجود دارد و با تعامل و همفکری مسئولان فرهنگی و اهالی هنر می توان راههایی را برای رفع این نگرانی طراحی و اجرا کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به فعالیت های موثر در حوزه موسیقی در سال گذشته گفت: سال گذشته کنسرت هایی در همین زمینه با حضور اساتید برگزار شد که بسیار راهگشا بود و به عنوان الگو می تواند همچنان مورد توجه باشد.

وی با تاکید بر توجه به حوزه فرهنگ در این دوره گفت: خوشبختانه در یک تصمیم گیری کلان مقرر شده است تمام برنامه هایی که در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، صنعتی و ... در کشور برگزار می شود یک پیوست فرهنگی نیز داشته باشد.

صفار هرندی بر ضرورت سرمایه گذاری های بخش های مختلف صنعتی و اقتصادی در حوزه فرهنگ و هنر تاکید کرد و افزود: سرمایه گذاری بخش های اقتصادی و صنعتی در فرهنگ و هنر نقش موثری در اقتصاد فرهنگ دارد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز از این امر حمایت می کند.

وی با اشاره به ساخت و ساز فضاهای فرهنگی، هنری گفت: خوشبختانه در این دوره تالارها و مجتمع های فرهنگی، هنری مناسبی در استانها ساخته شد و در تعدادی از استانها نیز در حال ساخت و ساز است که با ادامه این روند در چند سال آینده در تمام استان ها سالن ها و فضاهای مناسب و استاندارد برای اهل فرهنگ و هنر خواهیم داشت. در شهر تهران هم در این سالها فعالیت های مناسبی در حوزه فرهنگ انجام شده و فرهنگسراهایی که در سال های ساخته شد که فضاهایی را برای اجرای برنامه های فرهنگی، هنری فراهم کرده است، اما به هر حال در حال حاضر تهران نیازمند تالاری استاندارد با ظرفیت مناسب است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیر آن است تا به نتیجه برسد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار امیدواری کرد : با همراهی و همفکری هنرمندان حوزه موسیقی گام های موثرتری در جهت اعتلای این رشته تاثیر گذار هنری برداشته شود.

دکتر محمد حسین ایمانی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این دیدار گفت: در جریان موسیقی کشور و تصمیم گیری این حوزه شوراهایی با حضور استادان و پیشکسوتان وجود دارد و همدلی و همفکری هنرمندان در عرصه تصمیم گیری موسیقی نتایج قابل توجهی داشته است که امیدواریم این تعامل تداوم یابد.

دکتر محمد حسین احمدی؛ مدیر کل دفتر موسیقی نیز از تعامل و همراهی هنرمندان و استادان موسیقی در شوراهای دفتر موسیقی قدردانی کرد و بر تصمیم گیری بر اساس نظر و خرد جمعی در حوزه موسیقی تاکید کرد.

کامبیز روشن روان؛ دبیر بیست و چهارمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر نیز با ارائه گزارشی گفت: برنامه ریزی برای جشنواره امسال با پایان جشنواره دوره گذشته آغاز شد و در سال جاری جشنواره ای بهتر از دوره های قبل برگزار خواهد شد.

حمید رضا نوربخش؛ مدیر عامل خانه موسیقی در این دیدار گفت: خوشبختانه با تعامل مناسب خانه موسیقی به عنوان تشکل صنفی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اتفاقات خوبی را در حوزه موسیقی و مسائل صنفی و بیمه هنرمندان این رشته شاهد بودیم.

نوربخش فعالیتهای گسترده موسیقی در سال گذشته را مرهون این تعامل خواند و افزد: سال گذشته بیشتر موجودیت موسیقی، به صحنه آمد و اجراهای صحنه در موسیقی فاخر داشتیم که امیدواریم با برنامه ریزی هایی که شده در سال جاری نیز شاهد این برنامه ها باشیم.

بابک رضایی؛ مدیر عامل انجمن موسیقی ایران نیز گزارشی از فعالیت های این انجمن ارائه کرد.

منوچهر صهبایی؛ رهبر ارکستر سمفونیک تهران نیز با تاکید بر اهمیت ارکستر سمفونیک گفت: ارکستر سمفونیک نماینده موسیقایی بین المللی هر کشور است و ضرورت دارد تا مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

در این دیدار فرهاد فخرالدینی، رهبر ارکستر موسیقی ملی ایران، محمد نوری، دکتر محمد سریر، هوشنگ ظریف، شاهین فرهت، هنگامه اخوان، داوود گنجه ای، مصطفی کمال پور تراب، سیمون آیوازیان،ساسان فاطمی، رهبر ارکستر سمفونیک تهران، محمد میرزمانی، مهدی آذرسینا، محمد حسین نیرومند؛ مشاور هنری وزیر ارشاد و هیئت امنای انجمن موسیقی شامل هادی آزرم، عبدالحسین مختاباد و محمد حسن شاهنگیان حضور داشتند.