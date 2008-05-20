یادآوری ظرفیتهای تاریخی کشور نشاندهنده حق ایران در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار رحیم مشایی صبح امروز در مراسم اففتاح موزه مردم شناسی که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، گفت: امروزه آنچه که به عنوان میراث فرهنگی شناخته شده است ، یادآوری ظرفیتهای تاریخی ایران است که از دیرباز در تمامی تاریخ بشر خوش درخشیده و ماندگار باقی مانده است.

وی ادامه داد: ملت ایران با وجود ظرفیت های تاریخی که از دوران گذشته بر جای مانده است و هنوز هم ادامه دارد نشان داده است که در تمام زمان ها با وجود مدیریتی شایسته، توانسته است تمامی استعدادهای نهفته دروجود خود را شکوفا کند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: در واقع با ظهور انقلاب اسلامی به رهبری فردی آگاه و اندیشمند، عارف و بزرگ این شکوفایی به اوج خود رسید و انقلاب اسلامی فرصتی پدید آورد برای شکوفایی ملت ایران ، که امروز با گذشت سه دهه از ظهور آن با درخشش و اقتدار ارزشمندی در تمامی صحنه های بین المللی حضور داریم.

مشایی با اشاره به اینکه ملت ایران پرچم دار صلح ، آزادی و عدالت است، گفت: در حوزه میراث فرهنگی ارزش گذاری شکر نعمت است؛ خداوند بزرگ ، معرفت ، شعور ، قوت فرهنگی بسیاری را به ملت ایران ارزانی داشته است.

وی با اشاره به مراسم رونمایی شاهنامه بایسنقری و افتتاح موزه مردم شناسی که با حضور رئیس جمهور در کاخ گلستان برگزار شد ، گفت: امروز در این مراسم شاهد نمونه ای از ارج گذاری به حوزه میراث فرهنگی بودیم شاهنامه بایسنقری که سال گذشته به ثبت جهانی رسیده است از برترین میراث فرهنگی کشور ما در دنیا است که به صورتی بی نظیر جلوه کرده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری تصریح کرد: ارزش گذاری موجب بسیج توانمندی ها می شود و به دنبال آن آگاهی و اعتماد شکل می گیرد و در نتیجه می توان به بالاترین درجه های پیشرفت و کمال در عرصه های مختلف رسید.

مشایی گفت: رسیدن به اهداف بزرگ و ارزشمند حق طبیعی تمام انسانها در دنیا است که تنها با مشارکت همگانی به آن خواهند رسید.

وی ادامه داد: در این میان تکلیف و وظیفه بعضی از ملت ها با توجه به سابقه تاریخی آنان بیشتر است. چرا که در این بین صدها ملت در دنیا هستند که فرصت تحقق دولت ملی خود را نداشته اند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی تصریح کرد: در این میان در عرصه جهانی ملت ایران جزء ممتازترین ملتها است. که البته بنا نداریم با این ادعا احساس منفی را به دیگران منتقل کنیم .

مشایی ادامه داد: ایران پایه گذار حکمت و همچنین سهم کامل و درست از زندگی و معنویت در دنیا است که در عرصه جهانی حق بسیاری دارد که باید این حق را به دست آورد.

در ادامه این مراسم مدیر کاخ موزه گلستان طی سخنانی از حضور ریاست جمهوری و تمامی مسئولین میراث فرهنگی تشکر و قدردانی کرد و گفت: مجموعه کاخ موزه گلستان در حدود 200 سال قدمت دارد که آغاز آن به زمان زندیه بر می گردد که البته شروع و شکوفایی اصلی آن مربوط به دوره فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه است.

دکتر ثقه الاسلام افزود: مرمت های انجام گرفته در مجموعه کاخ موزه گلستان در حد بسیار بالایی است همچنین سیستم های امنیتی و حفاظتی اشیا موزه و بخصوص سالن نسخ خطی بسیار حساس و پیشرفته هستند.

لازم به ذکر است، هدف از این مراسم که با حضور ریاست جمهور در کاخ گلستان برگزار شد افتتاح موزه مردم شناسی و رونمایی ازمجموعه شاهنامه بای سنقری بوده است.