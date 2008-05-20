اعلام آخرین مهلت ثبت نام آزمون دکتری تخصصی داروسازی/ برگزاری آزمون در 23 خرداد

به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین دوره آزمون پذیرش دانشجوی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) در رشته های فارماسیوتیکس، شیمی دارویی، فارماکوگنوزی، بیوتکنولوژی دارویی، سم شناسی، داروسازی بالینی، داروسازی سنتی، اقتصاد و مدیریت دارو، کنترل دارو از طریق برگزاری آزمون کتبی 23 خردادماه سال جاری برگزار می شود.

داوطلبان می توانند مدارک ثبت نام را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه اول خردادماه به دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی ارسال شود و به مدارکی که پس از این تاریخ ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

بیستمین دوره آزمون پذیرش دانشجوی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) در رشته های مختلف داروسازی صبح روز پنجشنبه 23 خرداد ماه سال جاری در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار خواهد شد و کارت ورود به جلسه طی دو روز متوالی پیش از برگزاری امتحان در محل معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران توزیع می شود.