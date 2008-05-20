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۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۵:۱۷

در بیانیه ای؛

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جسارت سربازان آمریکایی به قرآن را محکوم کردند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جسارت سربازان آمریکایی به قرآن را محکوم کردند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای بیانیه ای جسارت سربازان آمریکایی به قرآن کریم را محکوم کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در بیانیه نمایندگان که توسط موسی قربانی عضو هیئت رئیسه مجلس قرائت شد، آمده است : ماجرای شرم آور و ننگین جسارت سربازان آمریکایی به قرآن کریم موجب خشم همه مسلمانان آگاه جهان شد، این عمل ضد فرهنگی که نشانگر خشم و کینه متجاوزان آمریکایی به اسلام عزیز و قرآن کریم و امت اسلامی است به خوبی بیانگر آن است که آمریکا و استکبار جهانی با همه مسلمانان از هر مذهب و قومیتی سردشمنی داشته و در صدد نابودی این دین مقدس آسمانی هستند.

در ادامه بیانیه نمایندگان آمده است : مجلس شورای اسلامی این عمل ننگین و ضد فرهنگی را محکوم کرده و از همه مسلمانان و از همه دولت های اسلامی می خواهند با افزایش وحدت و همدلی و اعتماد به ظرفیت های بالای امت اسلامی از حضور بیگانگان و تنش آفرینی آنان جلوگیری نمایند.

کد مطلب 686626

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