تیم کاراته بانوان آمل به مسابقات بین المللی اوکراین اعزام شد

آتشپاد دوم حسین علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم "شین دای" کاراته بانوان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی آمل با هفت کاراته کار به این مسابقات اعزام شد.

وی خاطرنشان کرد: مسابقات بین المللی کاراته بانوان اوکراین از معتبرترین مسابقات در بخش کاراته بانوان است.

به گفته علیزاده، تیم اعزامی کاراته بانوان سازمان آتش نشانی آمل با ترکیب بتول اسلامی، ستاره ذبیح اللهی، مادرید آباییان، دلارام غلامیان، فاطمه پژومان، رویا خلیل ارجمندی و فاطمه خیری در این مسابقات حاضر می شوند.

وی بیان داشت: مسابقات کاراته بین المللی بانوان اوکراین به مدت یک هفته در شهر کیف برگزار می شود.

تیم کاراته بانوان سازمان آتش نشانی آمل پیش از این نیز در پیکارهای مسابقات بین المللی امارات چند مقام برتر کسب کرده بودند.