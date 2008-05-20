دهمین کنگره ژنتیک همزمان با همایش ملی ایمنی زیستی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن ژنتیک ایران این دوره از کنگره را به همراه امتیاز بازآموزی و برگزاری کارگاههای متعدد در سالن همایشهای رازی برگزار می کند.

دهمین کنگره ژنتیک ایران کلیه زمینه های علم ژنتیک شامل ژنتیک پزشکی، گیاهی، جانوری و ریزسازواره ها را در بر می گیرد.

از جمله محورهای عمده ای که در این دوره از کنگره ژنتیک به آن پرداخته می شود، می توان به ژنتیک، مندلی، مولکولی، کمی و جمعیت، سیتوژنتیک، ژنومیکس و پروتئومیکس، ژنتیک متابولیسم، تنوع و تکامل ژنتیکی، اخلاق در ژنتیک، مهندسی ژنتیک و ژن درمانی، ژنتیک بیماریها و تجاری سازی اشاره کرد.

یک هزار و 200 نفر در دهمین دوره کنگره ژنتیک ایران ثبت نام کرده اند که از این تعداد 800 مقاله به کنگره ارائه شده است.

به گزارش مهر، همچنین همایش ملی ایمنی زیستی نیز با حضور متخصصین و نخبگان علم مهندسی ژنتیک، ایمنی زیستی وزارتخانه های علوم، بهداشت و جهاد کشاورزی برگزار می شود.

توسعه مهندسی ژنتیک در جهان و ایران، ایمنی زیستی و مسایل پیرامون آن، آنالیز احتمال خطر، مدیریت خطر، شارژنی، انتقال افقی ژن، تأثیر بر موجودات غیر هدف و سایر موضوعات ذیل ایمنی زیستی محورهای مورد بحث در این همایش به شمار می آیند.